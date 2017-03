Skiltskandalen: – Ingen vits i å drive heksejakt

– Jeg ser ikke noen grunner til å drive en heksejakt og at noen skal få skylda, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Vibeke Larsen håper, og forventer, at mange steder nå får samiske skilt. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Statens vegvesen lot være å skilte på samisk i 27 år, og mente at kommunene selv måtte be samisk skilting. Dette bryter med loven, erkjente Vegvesenet til NRK tidligere denne uken.

Sametingspresidenten mener at Vegvesenet burde bli gransket.

– Det er skandaløst at staten selv ikke greier å lese og følge sin egen lov. Skiltene må komme opp faderlig fort, krever sametingspresident Vibeke Larsen.

– Ingen poeng

Statssekretæren ser ikke noen poeng i å drive gransking.

– Vegdirektoratet har beklaget og man tar tak i det nå. Så jeg ser liten vits i å drive gransking. Vi rydder opp og får nå på plass stedsnavnene så snart det lar seg gjøre.

– Hvordan er det mulig at Vegvesenet kunne bryte loven i 27 år uten at myndigheten grep inn?

– Departementet sitter ikke å sjekker om Vegvesenet setter opp skilt eller ikke. Det vi skal passe på nå er at man får på plass skiltene.

Karlsen anser saken som oppklart og ferdig.

– Statens vegvesenets regioner har fått beskjed om at praksisen som har vært til nå skal opphøre, og at man skal skilte så snart et stedsnavn er godkjent.

Ingen ekstra penger

Statssekretæren forteller at de har fått beskjed fra Vegvesenet om at skiltene skal på plass så fort som mulig, men vet ikke når.

– Det er litt vanskelig å si og vil bare bli ren gjetting. Det må man nesten høre med Vegvesenet om. Jeg ser ingen grunn til at dette skal ta mer tid enn nødvendig, og de kommer nok til å ordne det så raskt som mulig.

Og Vegvesenet får neppe noen ekstra penger til dette.

– Vegvesenet har egne midler til dette og vil nok finne midler innenfor eget budsjett, forklarer statssekretæren.