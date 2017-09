33,3 prosent. Det er oppslutningen om Norske Samers Riksforbund (NSR) like før sametingsvalget. Arbeiderpartiet klarer såvidt 20-tallet.

NRK Sápmi har siden 2004 gjennomført målinger, og NSR har aldri hatt bedre resultat enn på den aller siste som er utført av Sentio Research Norge AS. 600 sametingsvelgere er spurt. Måling er utført for avisa Ávvir og NRK Sápmi.

– Det er veldig hyggelig å se så gode tall og en så positiv tendens, sier presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR).

Valgresultatet for fire år siden var på 23,9 prosent. Målingen som ble foretatt 29. august til 31. august, viser en framgang på 9,4 prosentpoeng. Fra målingen i juli i år er framgangen på hele 13,5 prosentpoeng.

– Jobben må fortsatt gjøres

Keskitalo vil overhode ikke snakke om feiring av «all-time-high-målingen».

– Jeg må minne både meg selv og alle andre på at det er det som skjer på valgdagen som teller. Jeg håper at våre folk tar dette som en skikkelig vitamininnsprøytning på tampen av valgkampen, men jobben må fortsatt gjøres, sier hun til NRK.

Sammenlignet med valgresultatet i 2013 holder Arbeiderpartiet samme nivå. Målingen viser en oppslutning på 20,1 prosent. Det er tilbake 0,7 prosentpoeng.

Trenden for Ap er imidlertid alarmerende. I slutten av juli viste målingen en oppslutning på 27,3 prosent, men siden da er tilbakegangen på hele 7,2 prosentpoeng.

Sametingsvalget 2017 - meningsmåling august 2017 Parti Valg 2013 Måling august 2017 Differanse Arbeiderpartiet 20,8 20,1 - 0,7 Árja 11,4 7,1 - 4,3 Fastboendes liste 2,6 1,5 - 1,1 Felleslista NSR/SPF 4,6 3,2 - 1,4 Frp 8,8 7,9 - 0,9 Høyre 6,9 6,4 - 0,6 Flyttsamelista 3,3 0,6 - 2,7 Nordkalottfolket 4,3 5,4 1,1 NSR 23,9 33,3 9,4 Senterpartiet 4,7 6,7 2,0 Åarjel-Saemiej Gielh 2,0 1,4 - 0,6 Andre 6,4 6,4 0,0

– Har ikke gitt opp

Aps presidentkandidat Ronny Wilhelmsen er ikke fornøyd med tallene.

– Nei, vi har overhode ikke gitt opp. Nå skal vi jobbe knallhardt med å få fram vårt budskap og vår politikk. Vi skal være synlige og følge planen mot selve valget 11. september, sier han til NRK.

Mens NSR oppnår historiens beste-notering på meningsmålingene får Ap en bunnotering. Partiet har aldri hatt en dårligere måling enn nå.

Aps presidentkandidat kan ikke vise til noe som har gått galt siden forrige måling.

– Jeg vet ikke noe som har gått galt, men jeg er ikke fornøyd med målingen. Den forrige målingen var jo kjempehøy, og vi fikk svært gode tilbakemeldinger både før og etter. Det samme har vi opplevd nå også når vi snakker med folk. Jeg har stor tro på at dette vil rette seg opp igjen, sier han.

IKKE GITT OPP: Aps presidentkandidat Ronny Wilhelmsen skryter av alle Ap-folkene som er ute i valgkampen de siste dagene før valget. Foto: Stian Strøm / NRK

Wilhelmsen sier Ap har hatt og vil fortsatt ha masse folk ute i dagene fram mot valget.

– Alle gjør en fantastisk jobb med å fremme vår politikk og våre løsninger. Jeg selv har et større ansvar ettersom jeg er presidentkandidat og deltar der jeg kan. De to siste ukene har jeg imidlertid ikke kunnet delta så mye ettersom jeg tar et samiskkurs, og det synes jeg er utrolig viktig, sier han.

Synlig på sosiale medier

Aili Keskitalo trekker fram NSRs aktivitet på sosiale medier som en mulig grunn til framgangen.

– Utfordringen med sametingsvalget er at velgerne bor veldig spredt. Det er ikke alltid like lett å stå på stand og håpe på å treffe velgerne. Man må lete litt etter de samiske velgerne, og derfor er de sosiale mediene en viktig arena fordi man når mye bredere. Min erfaring fra valgkamp til valgkamp er at sosiale medier er blitt en viktigere arena, sier hun.

Også Ronny Wilhelmsen har lagt merke til NSR på sosiale medier.

– De har hatt noen fine videoer ute. Det kan være det som har slått til, sier han.