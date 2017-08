Sihkastan eret 59 virggi

Nordlánddas leat sihkastan eret 59 politiijavirggi maŋŋel go lagaspolitiijareforbma álggahuvvui. Nordlándda politiijaid oktasašlihtu váldoluohttámuš olmmoš, Geir Nordkli, dadjá ahte sis eai leat doarvái olbmot ahte sáhttet buot funkšuvnnaid doaimmahit. Olles Norgii leat ásahan badjel 1800 ođđa politiijavirggi. Čilgehus go Nordlánddas leat geahpidan politiijavirggiid, sáhttá leat go oasit Gaska Hålogalánddas leat sirdojuvvon Romssa fylkii.