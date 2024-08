Logá ášši sámegilllii.

Det har vært mange diskusjoner på sosiale medier etter at NRK publiserte en sak om hvordan Kautokeino har håndtert seksuelle overgrep i kommunen.

Rita Julie Anne Hætta (20) er ikke overrasket over hva Kátjá Rávdná Broch Einebakken opplevde i Kautokeino.

Hun er selv fra bygda og har siden ungdomstida hørt om flere voldtektssaker, og at det ikke gjøres noe med disse, sier hun.

– Da lærte jeg at om det skjer, så er det ikke noe poeng å snakke om det. Du får uansett ikke den støtten du vil ha.

Rita Julie Anne Hætta sier at til tross for at hun selv har hatt en fin barndom, så er ikke alt bra i Kautokeino. Foto: Rita Julie Anne Eira

Rita Julie Anne sier hun kjenner seg igjen i det som kommer frem i NRKs sak.

– Det er som Kátjá Rávdná forklarer. Det kommer kommentarer og eldre personer presser seg på unge jenter. Det har jeg ikke opplevd andre steder.

Flyttet fra Kautokeino

Nå bor Rita Julie Anne i Tromsø og sier hun ikke skjønte hvor annerledes kultur det var i Kautokeino før hun flyttet derfra.

– Når jeg dro i militæret og var på fest med venner derfra, så skjønte jeg at de har en helt annen festkultur enn det vi har. Når jeg fortalte de om hvordan det er i Kautokeino så var de helt sånn «Oi! Det der er ikke normalt.»

Dette svarte ungdommene i Kautokeino om seksuell trakassering Ungdom i Kautokeino er mer utsatt for seksuell trakassering enn ungdom i landet for øvrig. Det viser tall fra årets Ungdata undersøkelse. Elever på videregående skole svarte: Omtrent en av fire, 24 prosent, har opplevd at noen sender ulovlige bilder eller filmer av dem med seksuelt innhold.

På landsbasis svarer ti prosent det samme.

42 prosent har opplevd at noen har spredt seksuelle rykter om deg.

På landsbasis svarer 33 prosent det samme.

48 prosent svarer at de har blitt befølt på en seksuell måte.

På landsbasis svarer 26 prosent det samme. I år har man ikke publisert tall på hvor mange som har opplevd å bli presset eller tvunget til seksuelle handlinger. I rapporten fra 2021 svarte 12 prosent av elevene at de hadde opplevd det i Kautokeino. På landsbasis har 14 prosent av elevene i år svart at de har opplevd dette. Disse tallene er spesielt alvorlige da det i mange filfeller kan være snakk om seksuelle overgrep.

Hun tror ikke at hun kommer til å flytte tilbake før hun er enda mer voksen, selv om hun savner både familie og venner som bor der.

Hun understreker også at ikke alt er bare galt med Kautokeino.

– Men jeg mener det er riktig at det i Kautokeino er en stygg kultur og det må det gjøres noe med.

Mener man må innrømme problemet

På sosiale medier mener noen at det ikke er riktig å kun fokusere på Kautokeino, ettersom dette er et problem over hele verden.

– Men er det en trøst for oss at det er like ille andre steder?

Det spør Siebe Niillas – Nils Johan Hætta. Han er kommunestyrerepresentant for Kautokeino sameliste (GSL) og tidligere direktør i NRK Sápmi.

Siebe Niillas – Nils Johan Hætta mener det er viktig at vanskelige samfunnsproblemer diskuteres.

Han mener det er bra for samfunnet at vi også snakker om de vanskelige temaene.

– Vi må innrømme og innse at vold og overgrep er en utfordring i Kautokeino.

Han tror at dersom man ikke innrømmer dette, så er det heller ikke håp om å endre på dette.

– Også er det ikke spesielt viktig hvilket rykte Kautokeino har etter saken, men heller jenters og kvinners sikkerhet og trygghet.

Redd for at dette påvirker rekruttering

Aili Keskitalo er redd for at saken kan påvirke rekrutteringsmulighetene i kommunen. I Kautokeino har de både videregående skole og høgskole.

– Vi vil jo få studenter hit fra andre steder i Sápmi. Derfor må vi sikre at vi kan tilby studenter et trygt miljø.

Aili Keskitalo jobber til daglig i Amnesty hvor de jobber med å få på plass en lov som gjør at alle må samtykke før de har sex. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Keskitalo er selv oppvokst i Kautokeino og er mor til tre døtre. Hun mener de nå må jobbe med holdinger bygda har til vold og overgrep.

– Gjennom bygdesladderen er det ofte sånn at det er jenta eller kvinnen som sitter igjen med skylda. Noen mener at hun må ha gjort noe for å ha havnet i en situasjon hvor hun har blitt voldtatt.

Dette mener hun må endre seg.

– Vi må forklare til barn, unge og voksne at det er den som voldtar som har ansvaret. Ikke den som blir voldtatt.

– Der har vi fortsatt forbedringspotensial.

Lover å følge opp

I oktober skal kommunestyret behandle en handlingsplan mot vold og overgrep. Det sier Kautokeino-ordfører Anders S. Buljo til NRK.

– Jeg lover at vi prioriterer dette også økonomisk.

Ordfører Anders S. Buljo lover at kommunen tar tak i arbeidet med vold og overgrep. Foto: Patrick da Silva Sæther/NRK

Også partiene Árja, Høyre, og Samelista i kommunestyret lover å følge opp saken.

– Vi har forventninger til oppfølgingen og lover også å lede arbeidet. Vi må jobbe sammen for å endre holdninger og løse utfordringer i samfunnet vårt. Kun da kan vi få endring.

Det skriver de i en kronikk i avisa Ávvir (på nordsamisk).

Ordføreren ber at alle nå deltar i arbeidet mot å bekjempe vold og overgrep i samfunnet.

– Det bør være nulltoleranse for all type vold. Når vi jobber bevisst med dette på alle samfunnsplan så kan vi nå dette.