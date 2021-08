Guldal jearahallama sámegillii

Den 78 år gamle Nils Kristian Guttorm fra Karasjok har vært savnet siden onsdags kveld, da han dro på multebær tur noen mil sørvest for Karasjok sentrum.

Søndag avsluttet politiet redningsaksjonen, da de ikke har lenger håp å finne den savnede i livet, men pårørende Roy Evert Guttorm gir ikke opp letingen.

– Vi skal ut å lete etter onkel så fort vi kan, jeg kommer ikke til å gi meg før jeg finner onkel, uansett hva jeg finner.

Politiet har avsluttet redningsaksjonen, og går nå over til fase to. Søk etter antatt omkommet person.

Politiet har innhentet informasjon hos Telenor mobiltelefonselskap, og vet at savnedes mobiltelefon sist har sendt et signal til selskapets basestasjon i Iešvárri.

FORTSETTER SØKET: Hytten til Roy Evert ble brukt som base for leteaksjonen, nå er Roy Evert på plass for å fortsette søket. Foto: Privat

Men det er også alt de vet.

Roy Evert sitter igjen med mange spørsmål.

– Han skulle være på vei hit, men i stedet sitter vi igjen med spørsmålene om hva som har hendt. Det er merkelig at det ikke finnes spor av han noe sted, sier han.

Pårørende forteller om onkelens siste ord.

– Siste ordene onkel sa var at han er framme i hytten min i Čoallejárnjárga ved midnatt, sier Roy Evert Guttorm.

Tunge døgn

For Roy Evert har de siste døgnene vært svært tunge.

Onkelen har vært savnet siden onsdag. Familien meldte han savnet natt til torsdag klokken 04.40.

Politiet startet redningsaksjonen rundt én time senere klokken 05.32.

– Onkel snakket med meg på mandag og spurte om å låne ATVen min og fortalte hvor han skulle plukke multer. Jeg fikk så beskjed rundt midnatt på torsdag, at han hadde dratt for å lete etter onkelen min, forteller Roy Evert.

De lette etter onkelen i en hytta ved Iešjohka. De vurderte mulighetene for å finne han og bestemte til slutt å ringe til politiet og be om hjelp.

STORT MANNSKAP: Over 100 letemannskaper har deltatt på søket etter det savnede multeplukkeren. Foto: NILS JOHN PORSANGER / NRK

ATVen som onkelen hadde kjørt fast i terrenget ble funnet et annet sted enn området Guttorm sa han først skulle dra til.

– Det i seg selv er ikke så rart. Da han kan ha funnet ut at det ikke er multer på stedet han opprinnelig skulle til. Han kan ha snudd for å lete etter multer et annet sted, sier han.

Det begynner å gå opp for Roy Evert at onkelen kanskje ikke blir funnet i live.

– Det har vært veldig mange her, som har vært og lett etter ham. Da de ikke har funnet noe spor etter han, er det forståelig at de har vurdert det ikke lenger er sannsynlig å finne onkel i live, sier Roy Evert.

Nå skal politiet vurdere videre steg.

Politiet vil gjøre det de kan for pårørende

Fungerende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt sier til NRK at de siste dagene har vært om lag 100 personer involvert i letingen. Noen nye og noen gikk på igjen med friskt mot etter kort hvile.

Søndag klokken 08:00 avsluttet de søk og redningsaksjonen (SAR-aksjon) og gikk over til SEAO-aksjon.

TIDSKREVENDE: Fungerende stabssjef Stein Kristian Hansen sier de vil bruke litt tid på startsfasen for å kunne gjennomføre et godt søk. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det betyr at vi ikke lengre ser det som sannsynlig å finne personen i livet, men at vi må anta han mannen har omkommet.

Hansen forteller at politiet nå er i startfasen av søk etter antatt omkommet.

– Vi reorganiserer oss nå og går gjennom alt av materiale. Altså all informasjon vi har innhentet, søksspor, sammenstiller dette med analyser av terreng også videre. Deretter legge vi en ny plan for et nytt søk etter antatt omkommet.

Politiet har også bedt om bistand fra kripos og ønsker å benytte kriminalsøkshund, som er spesialtrent til å blant annet finne døde personer, i søket.

VAR PÅ PLASS: Sivilforsvaret, brannvesenet og politiet deltok i leteaksjonen i Karasjok etter den savnede multebærplukkeren. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Hansen forteller også søket etter antatt omkommet har et lengre tidsperspektivet så de vil bruke litt tid i denne planleggingsfasen slik at de får gjort et godt søk.

– Det er snakk om et stort søksområde og politiet vil gjøre en stor innsats i håp om å kunne gi de pårørende og lokalsamfunnet et svar på hva som har skjedd, sier Hansen.

Politiet ønsker ikke å spekulere om hva som kan ha skjedd, men vil gjøre det som er mulig for å finne den savnede og gi de pårørende en grav å gå til.