– Dette gjør jeg i håp om å trygge fremtiden for mine barn, forklarer hun.

Fembarnsmoren har Sannhets- og forsoningskommisjonen i tankene. Personlige erfaringer og historier er noe kommisjonen vil ha frem fra enkeltpersoner. Kommisjonen skal granske fornorskningen.

Hun har allerede tatt oppfordringen fra kommisjonen på alvor, og skrevet om sine opplevelser om samehets.

Historiene er viktig for å se ettervirkningene av fornorskningspolitikken i dag.

Tok et oppgjør på sin egen måte

Heggelund synes det er vanskelig å forstå samehetsen.

Det stikker innmari i hjertet når hatet oppleves på nært hold Sara Heggelund

Hun trekker frem spesielt en episode som hun mener beskriver de negative holdningene mange har til det samiske.

Det skjedde mens hun leverte barna på barnehagen. Her kom hun i prat med en ansatt.

– Helt tilfeldig ble jeg konfrontert med at samer kan man ikke stole på, forteller Sara.

Hun ble paff og såret av samtalen.

Neste dag kledde hun og barna seg i samisk luhkka (poncho) og skinnlue før de møtte opp ved barnehageporten.

– Da ble barnehagearbeideren stille, forteller Heggelund.

På jakt etter flere historier

Idag skal kommisjonen legge fram planene for sitt videre arbeid. Den ble opprettet av Stortinget i fjor for å granske fornorskningspolitikken og uretten som ble begått mot samer, kvener og norskfinner.

Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby synes det er bra at Heggelund har valgt å dele historien sin med kommisjonen.

– Vi er på jakt etter personer som har en viktig historie å fortelle. Heggelund historie kan belyse hvordan det er å være same i Tromsø by, sier Somby.

SØKER KONTAKT: Det er viktig at vi kommer i kontakt med samer og kvener som kan fortelle hvordan de har opplevd fornorskningen, sier Liv Inger Somby, medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: NRK

På møtet i Tromsø vil kommisjonen idag lansere hjemmeside på sju språk: Kvensk, sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, norsk, finsk og engelsk.

På nettsiden vil folk finne opplysninger om hvordan de kan benytte seg av kommisjonens arbeid. Liv Inger Somby

– De små stikkene er verst

Men selv om Heggelund er stolt av sitt opphav, tør hun ikke alltid å ta på seg samekofte.

Hun er redd for kommentarene.

Det er de små stikkene som er verst. Disse finnes overalt. Sara Heggelund

Også i sosiale medier erfarer hun mye hatefulle ytringer.

– Slik kan det ikke fortsette. Folk må ta seg sammen, og bruke hjernen før de uttaler seg stygt om andre mennesker, mener Heggelund.

Hun legger skylda på kunnskapsmangel når noen anser samer og samisk kultur som mindre verdt.

– Denne holdningen finnes dessverre ennå mange steder selv om den ikke er like utbredt som før, mener Heggelund.

Stolt av sin bakgrunn

Den samiske arven etter sin mor har hun behandlet med stor kjærlighet.

– Jeg følte at det var noe fint når mamma fortalte at jeg er same, forteller Heggelund.

OPPGJØR: Sara Heggelund er vokst opp i Tromsø og er nå bosatt i Hammerfest. Hun har skrevet om sine opplevelser til kommisjonen. Foto: Thomas Patrick Christensen / NRK