For første gang har en VM-finale blitt spilt på norsk jord.

Mesterskapet heter Conifa Womens World Football Cup og er et VM for regioner som ikke får være med i FIFA

Og med 2-1 seier over Tamil Eelam fra Sri Lanka i finalen kunne Sápmi atter en gang feire tittelen som verdensmestere.

Men det skulle bli en nervepirrende kamp, og det så lenge ut til at laget fra Sri Lanka skulle stikke av med pokalen.

For da finalen startet var det Tamil Eelam som åpnet best.

Til pause sto stillingen 1-0 til laget fra Sri Lanka som allerede etter 13 minutter scoret etter vakker angrepsfotball.

– Fikk gjennomgå i pausen!

Da spillerne gikk til pause var Sápmis trener Elin Nicolaisen alt annet enn fornøyd.

– De fikk gjennomgå i pausen fordi vi ikke gjorde det vi ble enige om før kampen, sier hun til NRK straks etter kampslutt.

Trener Elin Nicolaisen var ikke fornøgd med at spillerne ikke fulgte kampplanen i første omgang. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Vi hadde banespillet men vi satt ikke sjansene, sier hun om første omgangen.

Og slik gikk store deler av kampen før Sápmi fikk en sen utligning.

Keeperen scoret!

Det så lenge ut til at Tamil Eelam skulle stikke av med seieren, men Sápmis keeper ville det annerledes.

I det 72. minuttet fikk Sápmi tildelt et straffespark, og opp gikk Sápmis keeper Marja Hætta Holmestrand for å ta det.

Marja Hætta Holmestrand var rørt etter VM-gullet ble sikret. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Det var bare å få den langt nok ut i hjørnet, sier hun til NRK etter kampen.

Keeperen plasserte straffen elegant nede ved stolpen og ga et håp til Sápmis spillere.

– Det var til tider litt mye «klabb og babb», og det var egentlig greit å få det løsnet. Vi roet oss ned etter det første målet.

Etter det, så ikke Sápmi seg tilbake og gikk rett opp i strupene på Tamil Eelam. Det viste seg å gi uttelling.

85 minutter inn i kampen fikk Sápmi hjørnespark. Det ble svingt inn og først på den var Sápmis spiller Klara Norlemann som headet ballen i mål.

Sápmis spillere kunne feire etter gullet var sikret. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

I 2022 ble Sápmi Conifa-verdensmestere, og målvakten forteller at Tamil Eelam er den tøffeste motstanderen laget har møtt.

– Akkurat nå kjennes det veldig deilig. Vi er jo regjerende verdensmestere, det er greit å få det med videre, sier hun.

Mesterskap for forbund utenfor FIFA

Conifa er et verdensmesterskap for de forbundene som ikke kan bli med i FIFA, og ble stiftet i 2013.

Det første verdensmesterskapet ble arrangert i 2014 og da var det bare herrene som fikk delta.

I 2022 fikk jentene lov til å bli med i turneringen som arrangeres hvert andre år.

I år skulle egentlig seks lag delta, men på grunn av visumtrøbbel måtte tre av de melde seg av i siste liten.

Derfor måtte de tre lagene spille mot hverandre to ganger.

Tamil Eelam Region på Sir Lanka.

Siden 1972 har regionen har prøvd å løsrive seg og det har ført til en lang borgerkrig. Skjermdump Sápmi Det historiske bosetningsområdet til samene.

Sápmi dekker områder av Norge, Sverige, Finland og Russland.

I Sápmis tropp under Conifa Women World Fotball Cup er det bare spillere fra Norge og Sverige. Szekely land Region i Romania.

Innbyggerne har Romansk statsborgerskap men nasjonalitet og etnisitet hos de fleste er Ungarsk.

Rundt en million innbyggere bor i regionen.

– Tørket tårer på benken

Midtbanespilleren Thea Nordkyn Nygård måtte tidlig byttes ut i kampen på grunn av skade.

Thea Nordkyn Nygård var fornøyd etter seieren. Foto: Vetle Mathisen Knutsen / NRK

– Det var veldig kjipt og jeg tørket tårer på benken, sier hun til NRK.

Hun var lenge nervøs for at de ikke skulle snu resultatet, forteller hun.

– Hvordan er det å ha vunnet?

– Helt magisk, det er skikkelig gøy at vi får gjort dette sammen som ett lag.

– Tamil Eelam er stolte

– Dette gikk ikke veien, sier Tamil Eelams trener Theepan til NRK.

Tamil Eelams trener Theepan er fornøyd med hvordan turneringen har gått. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Treneren synes starten av kampen gikk bra og spillerne fulgte kampplanen.

– Men så begynte de å trekke seg tilbake, og nivået gikk litt ned litt, sier han.

Han mener at Sápmis straffe var for billig, og forteller at han skal se på situasjonen på nytt.

Her er straffesituasjonen Du trenger javascript for å se video.

Men selv om laget hans tapte finalen, er han fornøyd med hvordan turneringen har gått.

– Tamil Eelam er stolte over oss. Dette er det første verdensmesterskapet vårt, og vi har bare hatt én ukes trening med spillerne.

– Det er en seier å ha kommet til finalen, avslutter han.