Samiske kjendiskvinner ut mot seksuelle overgrep og trakassering

– Hold deg til h...... unna kroppen min – med mindre jeg sier «ja».

Slik lyder deler av budskapet fra den svensksamiske artisten Sofia Jannok.

Artisten er en av svært mange kvinner som den siste tiden har publisert skarpe ord på sosiale medier mot seksuelle overgrep og trakassering, med emneknaggen #metoo.

– Jeg tipper at alle mine kvinnelige venner har opplevd dette, skriver Jannok, i hennes tilfelle på Instagram:

TV-seriekjendis sparket det hele i gang

Jannok har kastet seg på bølgen som nå sprer seg blant annet på Facebook, Twitter, Snapchat, og nevnte Instagram, etter at Hollywood-skuespiller Alyssa Milano startet det hele med følgende Twitter-melding:

– Hvis alle kvinner som har blitt seksuelt trakassert eller overfalt skiver «Me too» («jeg også» på norsk) som en status, ville vi kanskje gitt folk en oversikt over størrelsen på problemet, skrev Milano.

I BRESJEN: Alyssa Milano, kjent fra blant annet fra den amerikanske TV-serien «Charmed», initierte kampanjen på sosiale medier mot seksuelle overgrep. Her fra en demonstrasjon i juli i år mot president Donald Trumps planer om å forby transseksuelle fra å tjenestegjøre i det amerikanske forsvaret. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Får frysninger

Den meritterte tidligere alpinisten Anja Pärson har på sin side fortalt at hun for en tid tilbake sluttet å besøke utesteder, da hun ble lei av å med jevne mellomrom bli antastet av menn.

– I en periode ble det sport for visse menn om hvem som kunne ta på brystene og rumpa mi på dansegulvet eller i baren, skrev Anja Pärson på sin egen Instagram-konto, som blant annet Dagbladet.no viser til (ekstern lenke).

– Det hender fortsatt i dag at spesielt eldre menn tar grep rundt nakken min når de vil ta bilde. Det går frysninger gjennom kroppen da, skriver Pärson under #metoo-emneknaggen:

Hollywood-produsent er «opphavsmann»

Alyssa Milanos initiativ var delvis en støtteerklæring til kjente kvinner med tilhørighet til den amerikanske film- og underholdningsbransjen.

Kvinnene stod åpent frem med anklager mot den kjente Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Skuespillerne Ashley Judd og Rose McGowan er to av skuespillerne som beskylder Weinstein for seksuell trakassering.

– Jeg «ba» om det

Den svensksamiske aktivisten Mimie Märak tar også et kraftig oppgjør på Instagram med seksuelle overgrep:

– Jeg er blitt bedt om å oppføre meg korrekt. Jeg er blitt seksuelt trakassert og at det er ingenting å gjøre med det – og at jeg ba om det, skriver Märak, for øvrig søster av rebellartisten Maxida Märak.