Samiske idrettstopper forbereder seg til AWG 2018

Inga J. Eira ble valgt som ny styreleder for Samenes idrettsforbund – Norge tidligere i sommer etter at daværende styreleder Kåre Olli valgte å fratre som styreleder.

Dette førte til at hele styret ble byttet bort og det ble valgt et nytt styre.

– Vi er et veldig nytt styre som kun har hatt et telefonmøte etter endringen. 25 august skal vi ha et styremøte og etter det vil vi ha mer informasjon å gå på, forteller Inga J. Eira.

Eira legger til at det blir mye arbeid fremover i å planlegge AWG og omorganisere et nytt styre, men at det også skal bli godt å komme seg ordentlig i gang med arbeidet.

– Jeg er helt ny med SVL og AWG. Ddette er helt nytt for meg og jeg er usikker på hva som venter, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Eira.

Inga J. Eira og nestleder Ron Knutsen reiser til Canada i september for å forberede seg for Arctic Winter Games 2018 som arrangeres i de to byene Hay River og Fort Smith i Nordvest territoriet i Canada.

Uttak til AWG

Arctic Winter Games (AWG) er et idretts- og kulturarrangement for ungdom fra verdens arktiske strøk.

AWG 2014: Bildet av Team Sapmi i Fairbanks i 2014. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sápmi deltar som tidligere år med fotballspillere, skiløpere og kulturinnslag.

Uttaket for skiløperne blir bestemt etter en samling i Yllas i Finland i slutten av november.

– Et av kravene for å bli tatt ut er at man har deltatt på samemesterskap og andre arrangementer SVL har avholdt, forteller styreleder for SVL (N) Inga J. Eira.

Uttaket for fotballspillerne foregår slik det har blitt gjort de tidligere årene.

– Vi får tips og innspill om aktuelle spillere fra hele Sápmi. De som deltok for Sápmi under Piteå Summer Games vil også bli vurdert, forteller Håkan Kuorak president for FA Sápmi.

Kuorak forteller også at det ennå ikke er blitt bestemt om Sápmi skal delta på noen turneringer før AWG. Dette vil bli bestemt under styremøtet som skal avholdes.

GULLVINNERE: Sápmi vant gull i futsal under AWG i 2016, og vil av mange bli regnet som favoritter også i 2018. Foto: John Einar Jonsen Eira / NRK

Oppfordrer til flere søknader på kulturinnslag

Inga J. Eira oppfordrer flere unge til å sende inn søknader på å representere Sápmi med kulturinnslag under Arctic Winter Games.

Hun sier at tidsfristen ikke er gått ut og at det ikke er tatt noen bestemmelser ennå.

– Vi har fått inn to søknader, men jeg oppfordrer flere unge til å sende søknader til post@svl.no forteller Eira.