Samisk senter på Røros etableres

Aajege språk og kompetansesenter skal flytte inn i de nye fasilitetene, og etter planen skal andre samiske fagressurser også samlokaliseres i det nye senteret.

– Dette er blitt jobbet med i lang tid. Det vi håper med denne utbyggingen er at vi skal få etablert et samisk møtested, der terskelen er lav for å komme innom, sier leder for Aajege Toini Bergstrøm.

Bygging av senteret og tilrettelegging for den samiske fagvirksomheten må også sees i sammenheng med et ønske om å utvide det samiske skoletilbudet ved Røros videregående skole.

Jobbet i lang tid med dette prosjektet

– Arbeidet startet tidlig på 70-tallet der ildsjeler i fra det Rørossamiske lokalmiljøet dro i gang en prosess med å få etablert et reindriftssenter. Den gang var det flere tomte-alternativer, med det ene avslaget etter det andre, sier Bergstrøm.

Men nå har Sør Trøndelag fylkeskommune lagt til rette for å bevare og videreutvikle den Rørossamiske kulturen og fagvirksomheten ved Røros videregående skole med et nytt samisk senter. Som en naturlig oppfølging av samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Sametinget vil være at Aajege bytter status fra språksenter til kultursenter.

Det nye Røros vidergående skole og det samiske senteret skal stå ferdig i 2019.