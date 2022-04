– Jeg erklærer offisielt på vegne av OOSMO at vi er mot krigen i Ukraina, uttaler leder Aleksandr Slupachik til NRK.

Han kommer med denne erklæringen til tross for at han risikerer fengselsstraff for sine meninger. I Russland kan den som ytrer seg nedlatende om krigen dømmes til 15 års fengsel.

– Den midlertidige utestengelsen av samiske organisasjoner i Russland fra Samerådet er trist. Vi trodde det skulle være umulig, sier Slupachik.

Stopper alt samarbeid

Samerådet er et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige.

Styret i Samerådet vedtok søndag å fryse samarbeidet med de samiske organisasjonen i Russland fordi de har uttrykt støtte til Russlands «spesialoperasjon i Ukraina».

Presidenten i Samerådet, Christina Henriksen, sier at det er synd å måtte sette det pansamiske samarbeidet på is. Foto: NSR

– Vi kutter samarbeidet med våre medlemsorganisasjoner i Russland inntil videre. Dette varer minimum til høsten. Det opplyste presidenten i Samerådet Christina Henriksen til NRK søndag kveld.

Slupachik sier han har forståelse for vedtaket.

– Vi forstår Samerådets vedtak og støtter deres holdning i dagens situasjon. Dessverre ble ikke min mening som leder av OOSMO tatt i betraktning, beklager Slupachik.

– Mistet gitaren

Russlands eldste sameforening, Kola sameforening, kom nylig med en støtteerklæring til krigen. OOSMO har forholdt seg taus, inntil i dag.

Et bilde av Samerådets visepresident Ivan Matrehkin med Z-merket på gitaren ble nylig lastet opp i et diskusjonsforum på internett.

– Denne helga ble vi oppmerksomme på at vår visepresident Ivan Matrehkin har erklært med tekst og bilde at han støtter «spesialoperasjonen» i Ukraina. Det er ikke mulig for oss å godta, forklarer Henriksen.

Dette bildet av Samerådets visepresident Ivan Matrehkin ble postet på et diskusjonsforum for russiske samer. Det syns lederne i Samerådet er uheldig. Foto: Privat

Matrehkin har kommet med denne forklaringen til NRK:

– Jeg hadde planlagt et møte i Petrozavodsk som singer-songwriter i Vennskapens hus. På vei til Petrozavodsk forsvant gitaren min og en gitar ble brakt til meg for en opptreden. Det er alt jeg vil si.

Slupachik sier at Matrehkin i denne saken må anses som en privatperson.

– Alle Ivan Matrekhins handlinger må han ta på egen kappe. De gjenspeiler bare hans personlige synspunkter. Ivan Matrekhin har ikke vært medlem av OOSMO-ledelsen siden september 2021 og er et ordinært medlem av organisasjonen.

Forlot OOSMO

OOSMO er i inneværende periode blitt representert i Samerådet av Ivan Matrehkin og Andrei Danilov.

Sameaktivisten Danilov søkte i mars politisk asyl i Norge fordi han føler seg utrygg i hjemlandet.

Sameaktivisten Andrei Danilov håper å få opphold i Norge fordi han føler seg utrygg i hjemlandet. Han er den første samiske asylsøkeren fra Russland. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den utløsende årsaken til asylsøknaden var krigen i Ukraina.

Danilov forlot nylig OOSMO etter eget ønske. Det likte Ivan Matrehkin dårlig.

«Du vet Andrei, din uttalelse viser bare det faktum at du mistet Russland. Lev, skriv, du forlatt din folk, ditt moderland. Bli lykkelig og bli nyttig til det landet du valgt. Hvert menneske gjør sine valg.» Foto: Skjermdump

– Jeg har prøvd å utfordre Matrehkin til å forklare hva han mener med dette. Jeg har også spurt ham om han er for eller mot krigen. Han har valgt å ikke svare, sier Danilov.