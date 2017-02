Samisk kunstmuseum finnes egentlig ikke – likevel åpnet det i dag

Nord-Norsk kunstmuseum i Tromsø blir borte i to måneder, og blir erstattet med samisk kunstmuseum, noe som egentlig ikke finnes.

Utstillingen «There is no» åpnet i dag. Her er verdens største samiske kunstsamling, som vanligvis oppbevares på Riddo Duottar Museat i Karasjok.

Anne May Olli Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Det er fint og gir en god følelse at vi nå kan vise frem hva slags kunst vi har. Vi har ikke hatt muligheten før, for vi har ikke så store lokaler, sier Anne May Olli direktør ved Riddo Duottar Museat.

Dette er drømmen for samiske kunstnere. De har fra 1970-tallet jobbet for et samisk kunstmuseum.

En av kunstnerne har laget kofte med kaffeposer som motiv. Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Vil ha permanent kunstmuseum

Direktøren for Nord-Norsk kunstmuseum hjelper dem nå og låner bort lokale til kunsten.

– Vi vil skape debatt om et samisk kunstmuseum. Det er vår måte å drive frem debatten i samfunnet, sier direktør Jérémie Michael McGowan.

Jérémie Michael McGowan Foto: Trygve Hongset / NRK

60 kunstnere stiller ut sin håndtverk her, med mål om å synliggjøre den. Det er alt fra duodji til malerier som vises frem.

De stiller nå spørsmål om hvorfor de ikke har et lignende museum, men bare at det er forbeholdt det samiske.

– I disse to månedene får vi vise samfunnet hva vi kunne vist frem, hvis vi hadde hatt et samisk kunstmuseum, sier Olli.