Samisk historie og blodpannekake på menyen

Elevene ved Stangnes skole i Harstad besøkte Gállogieddi samisk museum i Evenes i Nordland. Ungdommene fikk også prøve å steke blodpannekaker. Tor Erling Ingebrigtsen syns det var spennede å steke blodpannekake i en gamme.

Samisk historie på timeplanen

Ungdommene lærte også om markasamisk historie og hvordan samene i området levde av duodji, jordbruk, fangst og fiske.

Marit Bakken-Jakobsen. Foto: Mathis Eira / NRK

Lærer Marit Bakken-Jakobsen forteller at niende klassingene ved Stangnes skole besøker Gállogieddi hvert år for å lære om samisk historie og om samisk mat. Dette er en del av skolens opplæringsopplegg.

Tor Erling Ingebrigtsen sier han har lært mye om samene og samisk histore de to dagene skoleklassen var på Gállogieddi.

Huldra sin kubinge

Litt overtro hører også med i historien. Ungdommene fikk høre hvordan dette preget hverdagen i gamle dager. I fjøset på den gamle gården var folk plaget med at ei ku i en spesiell binge kom seg løs hver natt og la seg ned et annet sted. En morgen når kyrne skulle melkes, så snublet melkeren i noe som hun trodde var en ku, men det var ingen ku i døråpningen hvor hun snublet. Folkene på gården mente dette var et tegn på at en av bingene tilhørte huldra sin ku. Denne bingen ble etter dette stående tom.