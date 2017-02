Sámiráđi presideanta geassáda

Ávvir čállá ahte sámeráđi presideanta Áile Javo lea mearridan guođđit politihka, maŋŋel go ođđa Sámeráđđi vuođđu­duvvo boahtte lávvardaga 21. Sámekonferánssas Troandimis. Áile Javo lea hárjánan politihkkár ja leage čohkkán Sámeráđis maŋimuš 19 jagi ja guokte maŋimuš áigodaga čohkkán presideantan. Javo lea muđui politihkken badjel beali eallimis, go lei dušše 18 jahkásaš go searvvai Sámediggepolitihkkii. Dál goittot oaidná son, ahte lea áigi addit saji earáide.