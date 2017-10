Sámi Dáiddamusea beaggá olgoriikii

Sámi Dáiddamusea performance čájálmas "There is No" lea ožžon riikkaidgaskasaš fuomášumi. Ruoŧas, Kanadas ja Duiskkas lea beroštupmi ođđa čájálmasa ráhkadit "There is No"- čájálmasas. Dan duođašta Davvi Norgga dáiddamusea direktevra Jérémie McGowan Ságat aviisii, muhto ii áiggo duođi eambbo muitalit.