(OPPDATERT KL 19.50: Fjernet sitering av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Samisk høgskole for året 2018 fordi konteksten ble feil, og lagt inn ekstra utdyping fra direktør ved Samisk høgskole)

Studenter etterlyser undervisning på flere språk ved den samiske høgskolen i Kautokeino.

Sørsamiske Maja Fjellström (22) vurderte å studere enten journalistikk eller barnehage, men droppet det da hun forstod at undervisningene ved høgskolen foregår på nordsamisk – som hun ikke forstår noe av.

– Det er et samisk studie, men det ekskluderer mange samer, sier sørsamiske Maja Fjellström (22) som snakker sørsamisk flytende. Foto: Privat

Gruppelederen for Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto, mener at det bør være Samisk høgskoles ansvar å tilby utdanning for lule- og sørsamisktalende.

– Det ansvaret er ikke gitt Samisk høgskole, men til Nord universitet, hevder høgskoledirektør Johan Ailo Kalstad.

Kalstad forventer at det følges opp med større bevilgninger og ressurser dersom politikerne mener at høgskolen har et slikt ansvar.

Direktør ved Samisk høgskole, Johan Ailo Kalstad, forventer mer penger til høgskolen dersom de skal ta ansvar. Foto: Nyhetsspiller

Sametingsråd: – Ansvarsfraskrivelse

Dette reagerer sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) på.

– Samisk høgskole fraskriver seg ansvar. Også Samisk høgskole har overordnet ansvar for samiske utdanninger, inkludert sørsamisk og lulesamisk.

Mikkelsen er likevel glad for at høgskolen ser at det finnes et potensial i studier for lulesamisk og sørsamisk samfunn.

– Det potensialet skal Sametinget skal være med på å avdekke og finne løsninger på, for å sørge for sørsamiske og lulesamiske utdanningstilbud.

Men Samisk høgskole har ikke ansvar alene, mener sametingsråden.

– Nord Universitet har fått nasjonalt ansvar for lærerutdanninger for sørsamisk og lulesamisk språk. Dermed er det flere utdanningsinstitusjoner som har samiske studier i sin portefølje, utdyper Mikkelsen.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen mener at Samisk høgskole fraskriver seg ansvar. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Direktøren for Samisk høgskole svarer at høgskolen ikke fraskriver seg ansvaret for sør- og lulesamisk, men er tydelige på at de er en institusjon for hele Sápmi.

– Å bygge opp fagmiljøer innen flere samiske språk er imidlertid krevende og krever solid støtte fra det samiske samfunnet, siden direktør Johan Ailo Kalstad.

Rektoren: – Ingen har overordnet ansvar

Men hvem har egentlig ansvaret for å skaffe kompetanse på høyere nivå som sørsamisk og lulesamisk samfunn har behov for?

NRK har jaktet på svaret.

Rektor ved Samisk høgskole mener på sin side at ingen av utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar.

– Ingen av høgskolene eller universitetene har det overordnede ansvaret, mener rektor ved Samisk høgskole, Gunvor Guttorm.

– Har dere det ansvaret?

– Strategiplanen vår sier at vi har ansvar for alle samer. Men for å gi det tilbudet trenger vi mer penger.

Strategiplanen til Samisk høgskole sier at de har et allsamisk utgangspunkt, og blant annet skal arbeide for å styrke det allsamiske perspektiv gjennom gode og fleksible utdanningstilbud.

Rektoren sier at de kanskje må ta på seg litt av skylden for pengemangelen.

– Kanskje har vi vært dårlige å argumentere behovet ovenfor departementet, men vi skal nå bli bedre på den fronten.

Rektor ved Samisk høgskole, Gunvor Guttorm, innrømmer at Samisk høgskole kanskje må ta på seg litt av skylden. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Statens ansvar

UHR-samisk er et organ som skal koordinere samisk høyere utdanning og forskning. Lederen mener at ansvaret helt klart er hos staten.

– Det er staten som har det øverste ansvaret ligger. Men Sametinget har også et moralsk ansvar å arbeide for å belyse problemet, sier leder Niklas Labba, som jobber som instituttleder for Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø.

– Hvilket universitet eller høgskole har ansvaret?

– Det er ikke så enkelt at ett enkelt universitet eller høgskole har ansvaret. Det er et kompleks spørsmål. Staten har jo ikke pålagt noen det overordnede ansvaret.