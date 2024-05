– Det er en gigantisk sak som kommer til å gi oss svært mange utfordringer i form av arealinngrep. Den fører også til mye usikkerhet. Det er ingen andre måter å få stoppet saken på, sier sametingspresident, Silje Karine Muotka.

Hun har på oppdrag fra et enstemmig Sameting bedt regjeringen om å stoppe planene om å elektrifisere produksjonen av naturgass på Melkøya i Hammerfest, og stoppe planene om utbygging av vindkraftverk i Finnmark.

Både energidepartementet og Statsministeren har avvist kravet.

PLIKT: Muotka tror saken vekker engasjement. – Det blir sikkert en stor diskusjon om det, og det håper jeg. Men i alle fall så gjør jeg min plikt i å informere om hvordan oppfølgingen av det forrige vedtaket gikk, sier hun.

Derfor går Muotka og rådet til det uvanlige skrittet å be sametingets plenum om utvidet fullmakter. Hun mener at samenes folkevalgte organ må vurdere om det er nødvendig å gå til rettssak mot staten i saken om elektrifisering av Melkøya.

– Det er ikke vanlig. Og denne saken er heller ikke vanlig, understreker Muotka.

Før hun eventuelt kan gå videre med et søksmål mot staten, trenger hun godkjennelse av Sametingets plenum.

Regjeringen nektet

I september 2023 behandlet Sametingets plenum regjeringens vedtak om å elektrifisere Melkøya.

Alle partiene var enige om at vedtaket måtte trekkes tilbake.

Muotka hatt møter med regjeringen uten at det har ført frem.

Hun mener at Sametinget nå tvinges til å gå mer drastisk til verks.

– Derfor vil jeg ha behov for en utvidet fullmakt slik at jeg kan være i stand for å vurdere hvordan jeg skal følge opp saken videre, dersom plenumsmøtet mener at det er nødvendig, sier Muotka.

Muotka viser til at dette er en utveg de har rett til å vurdere, spesielt når regjeringen holder på sitt om at vedtaket ikke er mulig å klage på.

– Jeg mener det er en mulighet som man skal ha i en rettsstat, at når politikk ikke virker, så er det sånn at man blir henvist til å få avklart konflikter eller uenigheter. gjennom rettssystemet, sier hun.

Et stort arealinngrep

Det er meldt inn 26 nye kraftprosjekter i Finnmark til NVE. I juni skal NVE bestemme om hvilke prosjekter som skal settes i gang.

Dette bekymrer Sametinget.

– Regjeringens vedtak legger beslag på store arealer i Troms og Finnmark i et tempo vi ikke har sett tidligere, sier hun.

Sametingsrådet skriver at den planlagte vindkraftutbyggingen er særskilt problematisk, ettersom alle skal planlegges enkeltvis, mens ingen tar ansvar for den totale summen eller konsekvensene de medfører.

– Slik situasjonen er nå er hverken samenes kulturutøvelse, næringsliv eller naturbruk hensyn tatt, sier hun.

Konsulterte med Sametinget før vedtaket

Energidepartementet er ikke enig i Muotkas beskrivelse av saken. De mener Sametinget ble konsultert i den delen av Melkøya-saken som berører samiske interesser direkte.

– Når vi skal behandle søknader om ny kraft og nytt nett, vil Sametinget bli konsultert om det, sier statssekretær i energidepartementet, Elisabeth Sæther til NRK.

GODE PROSESSER: – Vi må gjøre vårt for å sikre at det er best mulige prosesser og gode konsultasjoner. Ikke minst at vi treffer de vedtakene som balanserer samfunnets behov for mer kraft, mer nett og ikke minst reindriftas rettigheter, sier Elisabeth Sæther (Ap).

Tidligere har også Stortinget bedt regjeringen om svare på hvordan de har oppfylt sin plikt til å konsultere Sametinget før Melkøya-vedtaket.

Sæther minner om at regjeringen vil vektlegge gode og grundige prosesser når kraftselskaper søker om mer kraft og mer nett i Finnmark.

– Det vet vi heldigvis at det er stor interesse for. Mer kraft og mer nett er en forutsetning for at det fortsatt skal skapes verdier i Finnmark og bo folk i Finnmark, sier hun.

Nyheten om at et folkevalgt organ vurderer å saksøke staten tar hun til etterretning.

– Jeg tror jeg skal være forsiktig med å karakterisere akkurat det. Jeg tar til etterretning at sametingspresidenten nå vurderer å legge fram en sånn type sak for plenum, og så får vi bare ta det derifra, sier Sæther.

Aldri skjedd før! Sametinget har aldri tidligere reist sak mot norske myndigheter. Beslutningen om å elektrifisere Melkøya kan bli historiens første sak hvor Regjeringen må møte Sametinget i retten. Men først må rådet få velsignelse fra Sametingets øverste organ, plenum. For Sametinget har tidligere bestemt at det er plenum som må ta avgjørelsen om Sametinget skal gå til sak. Rodrigo Freitas / NTB Mistet troen på politisk løsning Et folkevalgt organ skal først og fremst forhandle frem løsninger gjennom politiske prosesser og systemer. At sametingsrådet nå vil vurdere rettslige skritt mot Regjeringen, viser at de har gitt opp den politiske prosessen - i hvertfall i denne saken. Sametingspresidenten mener hun har forsøkt å nå frem, sist på møtet med statsministeren 11. april, uten å nå frem. Ole BergRusten / NTB Hvorfor sak om Melkøya? En elektrifisering av Melkøya har så store konsekvenser for samer at det bør vurderes å stoppes gjennom rettsak, mener sametingsrådet. To hovedgrunner til at rådet mener vedtaket er ugyldig: Konsekvenser av elektrifiseringen er ikke utredet før beslutningen ble tatt.

Sametinget er ikke hørt gjennom konsultasjoner før beslutningen ble tatt, slik myndighetene har plikt til etter sameloven.

Får svar fra plenum i juni

Muotka mener at de har gode argumenter for å be om at saken vurderes i plenum.

Det i seg selv er alvorlig at vedtaket ikke kan klages på, og at det ikke er gitt at alle som blir berørt får stille spørsmål omkring gyldigheten, påpeker hun.

– Det innebærer at Sametinget er en av få som eventuelt kan ta opp denne manglende gyldigheten av vedtaket, sier Muotka.

Sametinget mener at vedtaket er ugyldig av to grunner:

– Det er mangel på utredninger av den totale belastningen. Og siden vi alle blir henvist til enkeltprosesser knyttet til mange ulike enkeltsaker, så får vi ikke et helhetlig bilde av hva dette vil føre til, sier Muotka.

Saken skal først behandles i Sametingets nærings- og kulturkomité 27.–31. mai. Sametingets plenum behandler saken 13. juni.