Sametingspresidenten håper på gransking av fornorskningspolitikken

– I Sverige er man i gang med en gransking. Denne uka ble det klart at den finske regjeringen også starter et slikt arbeid. Jeg håper at norske myndigheter ikke er dårligere enn dem. Det har gjerne vært slik at norske myndigheter har gått foran i positiv forstand når det gjelder samepolitikken, sier Sametingspresident Vibeke Larsen til NTB.

Mandag holder kontroll- og konstitusjonskomiteen åpen høring om å nedsette en sannhetskommisjon, som skal granske konsekvensene av fornorskningspolitikken. Målet med kommisjonens arbeid er å øke forståelsen for hvordan dagens samiske og kvenske samfunn strever for å bevare språk og kultur.

– Jeg håper at en slik gransking fører til at vi får fram historiene og sannheten i det som har skjedd i fornorskningen. Vi er opptatte av å ikke være ofre. Men vi ønsker å vite hva som har skjedd, legge det bak oss og gå videre, sier nestleder Trygg Jakola i Norske Kveners Forbund til NTB.

– Tviler

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier til NTB at han er enig i at det er nødvendig med mer kunnskap og åpenhet om konsekvensene av fornorskningspolitikken, men at svaret kanskje ikke er en kommisjon.

– Regjeringen er tvilende til at den beste løsningen er å oppnevne en statlig kommisjon. Vi bør ikke låse oss til bestemte løsninger for hvordan vi skal få fram mer kunnskap, men vi vil vurderer alternative virkemidler i dialog med Sametinget, sier Sanner til NTB.

Han mener mye er gjort på det samepolitiske feltet, og sier at regjeringen nå jobber med en plan for det kvenske språket.

– Tar for lett på det

– Jeg tror regjeringen tar for lett på dette. Demokratiet i Norge er sterkt nok til å ha et kritisk blikk på sin egen historie, svarer Sametingspresidenten.

Både hun og Jakola mener at fornorskningspolitikken har satt dype spor i den samiske og kvenske befolkningen. Larsen mener den har traumatisert samene, og viser til at den også har bidratt til mistillit til det offentlige apparatet.

– Forskning fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser for eksempel at få samiske kvinner melder ifra om vold i nære relasjoner, men at mange opplever det, påpeker Larsen.

Aktiv assimileringspolitikk

Forslaget om et arbeid for å granske fornorskningspolitikken ble vedtatt i Sametinget i 2014. Det var stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV), som sammen med partikollega Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms, fremmet et representantforslag der de ba Stortinget om å sette ned en sannhetskommisjon.

Fra midten av 1800-tallet og fram til omkring 1980 ble det gjennomført en aktiv assimileringspolitikk av samer og kvener i Norge av norske myndigheter. I 1997 beklaget kong Harald fornorskningspolitikken for første gang på vegne av norske myndigheter i en tale til Sametinget.

Den 6. februar i år var det 100 år siden samenes første landsmøte i Trondheim. Siden 1993 er Samefolkets dag feiret på denne datoen, og i 2003 ble dagen offisiell flaggdag.