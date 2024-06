Sametinget saksøker staten

Loga sámegillii.

– Når det foreligger en konflikt som ikke kan løses politisk, så er det helt naturlig å gå til domstolene for å løse den, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NRK.

Sametingsrådet har tidligere tatt til orde for at Melkøya-vedtaket må omgjøres og minnet om at Sametinget skal konsulteres i samiske saker. Det mener de nå ikke har blitt respektert og at det dermed ikke har vært noen politiske prosesser om konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

– Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det hverken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt. Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, sier sametingspresidenten.

Søksmålet kommer i etterkant av at NVE har bestemt seg for 12 kraftprosjekter som skal gå videre til en ny høringsrunde i Finnmark. Disse prosjektene skal være med på elektrifiseringen av gassanlegget ved Hammerfest.

IKKE HØRT PÅ: Sametingspresidenten mener de ikke har blitt konsultert i Melkøya-saken. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Skepsis til elektrifisering

Kritikken haglet etter at Støre-regjeringen i valgkampen i fjor ga Equinor klarsignal til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya innen 2030.

Regjeringen mener tiltaket er «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering».

FOR ELEKTRIFISERING: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland holder pressekonferanse om elektrifiseringen i 2023. Foto: Terje Haugnes / NRK

Anlegget på Melkøya er i dag drevet av et gasskraftverk som står for det tredje største enkeltutslippet av karbondioksid i året i Norge.

Ved å drifte anlegget med strøm fra land vil utslippene av klimagasser kuttes med 850.000 tonn.

Sametinget har siden annonseringen vært kritiske til disse planene.

– Det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen kunngjør elektrifisering av Melkøya på denne måten. En slik beslutning viser at regjeringen setter til side alle løfter om hensyn til samiske rettighetshavere. Løftet om styrket dialog med Sametinget virker også å være tomme ord, sa sametingspresidenten i etterkant av annonseringen.

Men hun presiserer nå at:

– I bunn og grunn er ikke regjeringens politiske ønske om et kraftløft i Finnmark som er vårt anliggende her, men det at vi mener det foreligger alvorlige saksbehandlingsfeil, sier presidenten.

Sametingspresidenten har informert statsminister Jonas Gahr Støre om søksmålet.

GÅR TIL SAK: Sametingsråd Maja Kristine Jåma sier de ser svært alvorlig på saken siden de ikke føler seg respektert og lyttet til i møter med regjeringen. Foto: Ørjan Marakatt

Føler seg ikke respektert

Sametingsråd Maja Kristine Jåma mener de ikke er blitt lyttet til i denne saken og sier de ikke ser noe annen utvei enn å gå til søksmål mot staten.

Tidligere denne måneden fikk rådet fullmakt av Sametingets plenum til å gå til sak mot staten i denne saken.

– Det handler om rettssikkerheten til arealforvaltningen i Norge, vi har forsøkt å ha møter med regjeringen og sagt hva vi mener uten at vi har blitt respektert. Derfor er det nå blitt en konflikt vi går til domstolene med for å få en løsning.