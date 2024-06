Sametinget saksøker staten

Sametingsrådet har i dag besluttet å gå til sak mot staten over vedtaket om å elektrifisere Hammerfest LNG (Melkøya). Det skriver Sametinget i en pressemelding.

– Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det hverken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt. Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

I pressemeldingen skriver de at sametingsrådet har tatt til orde for at Melkøya-vedtaket må omgjøres. Det mener rådet ikke har blitt respektert og dermed har det ikke vært noen politiske prosesser om konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

– Når det foreligger en konflikt som ikke kan løses politisk, så er det helt naturlig å gå til domstolene for å løse den, sier sametingspresidenten.