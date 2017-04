Sametinget og NRL: – Regjeringa i utakt med samisk reindrift

– Regjeringen synes å være mest interessert i å detaljregulere den samiske reindriften. Næringsutvikling og tiltak for reindriftssamene kommer i annen rekke, sametingsråd Mariann Wollmann Magga, i en pressemelding.

SKUFFET: Sametingsråd Mariann Wollmann Magga (Ap) mener at regjeringen ikke tar hensyn til de virkelige utfordringene i reindriftsnæringen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget er uttrykker misnøye over regjeringens melding til Stortinget om samisk reindrift. Landbruksminister Jon Georg Dale la i dag fram meldingen, der han blant annet vil merke hvert enkelt reinsdyr elektronisk.

– I denne meldingen kommer vi med flere forslag som skal bidra til at vi har kontroll på reintallet, som gjør at vi har effektive tellemetoder, sier Dale til NRK.

I tillegg ønsker regjeringen at reintallet skal være offentlig innad i reindrifta, for at myndigheter og reinbeitedistrikt bedre skal kunne kontrollere antallet rein.

Dette begrunnes i meldingen – «Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter», med at når reindriftssamene er trygge på at alle holder fastsatt reintall, så vil fokuset rettes mot å ha høyest mulig kjøttkvalitet på hver enkelt rein.

– Nedslående ambisjonsnivå

– Når det viktigste budskapet fra regjeringen er å kontrollere reintallet ved hjelp av elektroniske chip og få lovfestet rett til å offentliggjøre reintallet, er ambisjonsnivået direkte nedslående, konstaterer Sametingets Magga.

VIL HA FOKUS PÅ KJØTT: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener at tiltakene i meldingen vil bidra til bedre kjøttkvalitet. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Hun mener regjeringen burde fokusert mer på næringsutvikling og tiltak for reindriftssamene.

– Dette var en mulighet for regjeringen å rette opp i en reindriftspolitikk som i lang tid har vært feilslått.

– Jeg mener de tiltakene knyttet til arealforvaltning som regjeringen nå legger fram, ikke er tilstrekkelige for å sikre en framtidig livskraftig reindriftsnæring, legger Magga til.

NRL: – En regjering i utakt

– Alt i alt er dette en melding som i stor grad avviker fra tradisjonell samisk reindrift, og som mangler konkrete tiltak for å bedre reindriftens rammevilkår og bærekraft, sier leder i Norske Reindriftssamer Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma i en pressemelding.

– Meldingen bærer preg av sviktende kunnskapsgrunnlag, noe som ville vært unngått om Regjeringen hadde fulgt NRLs krav om NOU før arbeidet med meldingen ble påbegynt, legger hun til.

NRL-lederen er likevel fornøyd med at Regjeringen ser behovet for en nærmere gjennomgang av innholdet i bærekraftsmålene, og at NRL og Sametinget vil bli invitert til et arbeid med å gjennomgå innholdet i den tredelte målsettingen for reindriftspolitikken.