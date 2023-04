Sametinget har strammet inn kontrollen: – Er jeg ikke same nok?

Thor-Henrik Hansen fra Børselv i Finnmark ville melde seg inn i Sametingets valgmanntall like før påske i år. Men kort tid etter fikk han beskjed om at søknaden var avslått.

– Sånn som jeg ser det, så er jeg vel ikke same nok. Det som stod i avslaget var at jeg måtte kunne dokumentere hjemmespråket til oldemoren min. Men det er veldig vanskelig å dokumentere hennes hjemmespråk. Men jeg antar jo at det var samisk, sier Hansen.

Thor-Henrik Hansen fikk avslag på sin søknad om innmelding i Sametingets valgmanntall. Foto: Skjermdump

Hansen er en av flere som den siste tiden har fått det samme svaret når de har bedt om å få bli med i Sametingets valgmanntall.

Sametingets valgmanntall er et register over personer som har stemmerett til sametingsvalget.

For å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntallet må man oppfatte seg selv som same. I tillegg må minst én oldeforelder ha hatt samisk som hjemmespråk.

Sametingets valgmanntall Ekspandér faktaboks

Registeret hadde navnet «samemanntallet» i perioden fra 1989 til det ble endret ved lovendring i 2008.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet. Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Kilde: Sametinget

Innskriving i valgmanntallet har vært tillitsbasert, og Sametinget har hatt begrenset kontroll av opplysningene søkere oppgir.

Søker må selv dokumentere

Nå har imidlertid Sametinget skjerpet kontrollen.

Det bekrefter plenumsleder Tom Sottinen, som har ansvaret for valgmanntallet.

Plenumsleder Tom Sottinen. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Sametinget har på bakgrunn av det historiske antall begjæringer som nå kommer inn, samt NRK sine oppslag om personer som bevisst har oppgitt uriktige opplysninger, styrket kontroll- og veiledningsfunksjonen, forteller Sottinen.

– Det er viktig at vi har et riktig valgmanntall. De nye endringene medfører at den som ønsker seg innført inn i valgmanntallet, selv kan levere inn nødvendig dokumentasjon på at man oppfyller kriteriene, samtidig som man sender inn skjemaet, sier Sottinen.

Det reagerer det største opposisjonspartiet i Sametinget, Nordkalottfolket, sterkt på.

De mener at man nå har gjort det så vanskelig å melde seg inn i valgmanntallet at man i praksis har stengt det for nye innmeldinger.

– Vi ser ikke på dette som en innskjerping, men som en ren blokade. Man nekter å gjøre jobben man er satt til, altså å kontrollere innmeldinger, og overlater det i stedet til den enkeltes kunnskap og evne til å finne informasjon i gamle oppslagsverk, sier parlamentarisk leder Toril Bakken Kåven.

Flere vil inn i manntallet

Før valget i 2021 hadde litt over 20.500 personer fått stemmerett til Sametinget.

I det siste har imidlertid interessen for valgmanntallet eksplodert. Så langt i år har over 1300 personer bedt om å bli skrevet inn i manntallet.

– Det har vært en markant økning, vi får nå mellom 7 og 15 innmeldinger hver dag. Vi er ikke rustet til å behandle alle, sier Tom Sottinen.

For Sametinget er det veldig vanskelig å kontrollere opplysninger om foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre har hatt samisk som hjemmespråk. Det er derfor søkere selv blir anmodet om å legge ved dokumentasjon på dette, fordi det vil lette saksbehandlingen, forteller Sottinen.

– Noen ganger er navn og fødselsdato godt nok, men i mange tilfeller er det ikke nok. Opplysninger om språk kan man finne i folketellinger, kirkebøker, og liknende. Det kan også være at søker sitter på andre typer dokumentasjon som vi ikke har tilgang til, slik som slektsbøker og bygdebøker, sier Sottinen.

– Sametingets ansvar

Nordkalottfolket mener det er Sametingets ansvar å finne disse opplysningene.

Parlamentarisk leder i Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven, mener at Sametinget blokkerer for nye innmeldinger i valgmanntallet når de ber søker selv dokumentere samisk språktilknytning. Foto: Benjamin Fredriksen

– Det er deres plikt, og deres ansvar å føre denne kontrollen. Sametinget forlanger nå at den enkelte selv skal finne frem i kirkebøker og folketellinger, for å finne ut hjemmespråket til forfedrene. Men dette er ingen enkel prosess. Det krever kompetanse og erfaring, noe som man ikke kan forvente at den enkelte har, sier Toril Bakken Kåven.

Partiet har klaget saken inn for Sametingets kontrollkomite og ber dem vurdere lovligheten av dokumentasjonskravet og lovligheten av avslagene basert på manglende dokumentasjon.

Kan be om hjelp

Samtidig som man har skjerpet kontrollen med innmeldingene, har Sametinget også styrket veiledningsfunksjonen, ifølge Sottinen.

– Det er slik at alle kan kontakte Sametinget for å få nødvendig hjelp i forbindelse med sin begjæring om innføring, sier Sottinen og legger til at dette er nevnt i innmeldingsskjemaet.

Thor-Henrik Hansen vil anke avslaget han har fått fra Sametinget. Her vil han legge ved en skjermdump fra slektsforskningsverktøyet MyHeritage, som ifølge Hansen viser at oldemoren var samisk.

Hansen har forståelse for at Sametinget må ha en måte å se at de som melder seg inn faktisk er samer, men syns det har blitt unødvendig vanskelig.

– Det blir for kronglete. Da får de heller ansette en slektsforsker som kan gå gjennom alle søknadene. Jeg regner med at det vil bli veldig mange, sier Hansen.