Sámepolitihkkárat digaštallet – geahča digaštallama dás

Gávcci njunuševttohasa servet digáštallat áššiid main nuorat beroštit. Sáddaga geahčat dán áššis.

Fáttát leat earret eará nuoraid dáistaleapmi, giella ja ealáhusat.

Dat gávccis geat servet leat Aili Keskitalo (NSR), Ronny Wilhelmsen (Bargiidbellodat), Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja), Vibeke Larsen (Šiella), Nils Kristian Winther (Olgeš), Arthur Tørfoss (Ovddádusbellodat), Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) ja Cecilie Hansen (Guovddášbellodat).

Sáddagis beassabehtet oaidnit maid gielisvuođamihttára bohtosiid.

Olles sátta tekstejuvvon hámis almmuhuvvo maŋŋil.

NRK Sápmi og Ávvir arrangerer samepolitisk dag i Tromsø, hvor åtte listetopper møtes for presidentdebatt. Vi sender debatten direkte her fra kl. 17.30, med både vorspiel og nachspiel. Hvem kom best ut av debatten, og hvilke terningkast trilles? Vi avslører også resultatet fra løgndetektortesten tidligere på dagen.

Debatten legges i etterkant ut i tekstet versjon.