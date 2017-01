Etter å ha vært nestleder for Norges NATO-delegasjon i Brussel siden 2012 ser hun nå frem til nye og utfordrende oppgaver.

– Jeg ser veldig mye frem til dette. Det blir utfordrende siden det er mye som foregår i denne stillingen, sier Nergaard.

Sammen med familien legger hun ut på den lange reisen til den asiatiske republikken når Utenriksdepartementet (UD) bestemmer seg for et passende tidspunkt. Nergaard er utnevnt for en periode på 4 år.

Nyttiggjør seg ballasten

48 årige Nergaard er oppvokst i Karasjok og bodde her frem til hun ble ferdig på Samisk videregående skole i 1986. Etter endt utdanning fra høyskoler og studier på universitet, har hun reist land og strand rundt og hatt mange spennende og høyt respekterte verv.

Her fra i ambassaden i Singapore skal Anita Nergaard representere Norge

Hun har blant annet jobbet i UD i den sikkerhetspolitiske avdelingen. Gjennom avdelingen hadde hun blant annet ansvaret for USA, Kanada og Russland.

I tillegg har Anita Nergaard jobbet med utenrikssaker siden 1996, noe hun anser som nyttig når hun nå skal inn i rollen som Norges ambassadør til Singapore.

Vi spurte henne hvilken nytte hun ser for seg av å ha vokst opp i den lille samiske bygda Karasjok i Nord-Norge.

– Jeg anser det som nyttig at jeg er oppvokst i Karasjok, som betyr at jeg kjenner det samiske og Nord-Norge. I tillegg har jeg også gode kunnskaper om hele Norge. Dette anser jeg som nyttig, da jeg nå skal representere Norge ute i den store verden, sier Nergaard.

Mange baller i luften

I den nye republikken som hun kommer til, så er det rundt 250 Norske bedrifter. I tillegg er mange studenter og forskere, noe som kan bety travle dager, sier hun.

– Jeg ser frem til å ha fire travle år i Singapore. Det kommer til å bli opprettet mange kontakter med det Norske miljøet der nede. Disse kontaktene og samarbeidsområdene håper jeg på å fremme videre, sier Nergaard.

Varmesjokk

Klimaet som hun kommer til å møte på andre siden av verden kan nok bli en liten utfordring. I det tropiske klimaet i Singapore ligger temperaturen så å si stabilt på rundt 30 grader.

ILLUSTRASJONSBILDE: Kanskje dette blir lørdagskosen for Anita Nergaard og familien i tiden fremover? Foto: VIVEK PRAKASH / Reuters

– Jeg har ikke bodd under et tropisk klima før, så det er vel en av de tingene jeg er mest spent på, sier Nergaard.

Selv om termometeret kryper godt over på den røde siden så frykter hun ikke for uutholdelige arbeidsforhold.

– Det hele er lagt opp med gode arbeidsforhold på alle mulige måter. Jeg tror at det vil gå fint og jeg tror også at familien min kommer til å glede oss hver gang vi skal på ferie til Norge.