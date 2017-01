Sámekonvenšuvdna almmuhuvvon ja gaskaboddosaččat dohkkehuvvon

Šiehtadallanjoavkkuid jođiheaddjit geat Norgga, Suoma ja Ruoŧa ovddas leat šiehtadallan sámekonvenšuvnna, leat joavdan nu guhkas bargguineaset, ahte sii dál gaskaboddosaččat leat gaskaboddosaččat dohkkehan konvenšuvnna teavstta.

11 jagi šiehtadallan

Sámekonvenšuvnnain leat bargan gitta 2005 rájes, maŋŋil go golmma Sámedikkit ledje ovddidan teavstta mii galggai leat šiehtadallamiidda vuođđun.

Guhtta jagi maŋŋil, dahje njukčamánus 2011 de Norga, Suopma ja Ruoŧŧa álggahedje šiehtadallamiid. Dalle go álge lei sin áigumuš ahte Sámekonvenšuvnnain galge geargat šiehtadallat jagi 2016 giđa mielde.

Nággu vuoigatvuođaid nalde

Muhto dainna eai lihkostuvvan, danin go lei nággu earret eará dan oasi nalde mas eatnanvuoigatvuođat namuhuvvojedje.



Easka diibmá čakčat, maŋŋil go badjel logi jagi ledje čađahuvvon šiehtadallamat gaskal stáhtaid ja Sámedikkiid, de nagodedje olahit ovttamielalašvuođa ja sáhtte de sáddet teavstta dohkkeheapmái.



Konvenšuvdna galgá harmoniseret buot golmma riikkaid lágaid ja ásahit sámiide vuoigatvuođaid gillii, kultuvrii, eatnamiid ja čáziide.

Váikkuhit luonddivalljodaga hálddašeami

Evttohusas daddjo maiddái ahte sápmelaččat ja Sámedikkit galget bures beassat váikkuhit movt sámi guovlluid luondduvalljodagaid hálddašuvvojit.



Maŋŋil go skábmamánus nagodedje soahpat, de lea konvenšuvdnateaksta dárkkistuvvon, ja dál leat maiddái šiehtadallanlávdegottiid jođiheaddjit dorjon konvenšuvdnateavstta.

Šaddet addit ja oažžut

Lars Anders Baer lea okta Ruoŧa Sámedikki ovddasteddjiin šiehtadallanlávdegottis, dadjá ahte dát teaksta man sii leat dohkkehan sáhttá gohčodit kompromissateakstan, masa juohkehaš lea šaddan addit ja váldit.



– Lea čielggas ahte nu dat šattai go leat go golbma sierra stáhta ja Sámedikkit mat galget gávdnat ovttamielalašvuođa. Muhtumat dáidet dovdat ahte livčče sáhttán olahit vel guhkkelii, muhto dan maid dás sáhttá dadjat lea ahte dát lea vuolimus dássi maid konvenšuvdnateavsttas lea olahan, dadjá Lars Anders Baer.

Sámedikkit vuolláičállet

Konvenšuvnna galget buot golbma Sámedikki meannudit ja doarjut ovdal go dat lea vuolláičállojuvvon. Áigumuš lea ahte konvenšuvnna teavstta galget buot Sámedikkit meannudit moatti vahku geažes, go deaivvadit Tråanttes ávvudeamen vuosttaš sámi riikkačoahkkima ávvudit ahte lea 100 jagi áigi go vuosttaš sámi riikkačoahkkin lágiduvvui Tråanttes jagi 1917:is.

Duhtavaš

Suoma Sámedikki presideanta, Tiina Sanilia-Aiko lea duhtavš konvenšuvnnain Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Suoma Sámedikki presideanta , Tiina Sanila-Aikio, gal lea duhtavaš konvenšuvdnateavsttain ja go dat dál sáhttá loktejuvvot sámi álbmoga ovdii.







─ Dát lea leamašan guhkes ja áddjás proseassa, ja mun lean ilus go dat lea dl joavdan dan dássái ahte mii dál sáhttit dan meannudit, ja dán barggus ovddasguvlui mii dárbbašit sámi servodaga veahki, dadjá Tina Sanila Aikio.