– Det er veldig morsomt, jeg hadde ikke tenkt på at den blir valgt ut til filmfestivalen, sier Biret Ravdna Rognerud Eira.

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen, eller Dokfilm som den kalles, er den største og eldste festivalen for norsk dokumentarfilm. Eira er ikke sikker på hvorfor hennes film ble valgt ut.

Biret Ravdna Rognerud Eira har bachelor i Medieproduksjon ved UIT Norges arktiske universitet. Eksamensfilmen hennes vises under Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda. Foto: John Einar Jonsen Eira / NRK

– Jeg vet ikke hvorfor filmen min ble valgt ut, men jeg tror det er interessen for samiske film som gjorde at de valgte ut min film. Så det er veldig morsomt at min film blir vist på festivalen, forteller hun.

Bachelor-oppgave

Filmen er Biret Ravdna Rognerud Eiras bachelor-oppgave som hun lagde i fjor, og tanken hennes var å følge broren og faren sin hele våren under reinflyttingen.

– Filmen handler om hvordan reindriften endres, hvordan reindriften effektiviseres. Reindriftsutøvere har begynt å fôre rein med rundballer og flytte rein med trailere til sommerbeite. Sist gang jeg var med på vårflyttingen så flyttet vi på den tradisjonelle måten. Så filmen er mine tanker om hvordan reindriften endrer seg, sier hun.

Her under innspillingen av dokumentarfilmen «Vihtta Vahku Vieljain». Foto: Biret Ravdna Rognerud Eira

Eira sier at den største utfordringen med å lage filmen var å få lov til å filme broren og faren, og å få de til være komfortabel med filmingen.

– De så jo meg som fotograf som filmer og det kan jo være vanskelig for de. Noen ganger sa de til meg at jeg ikke skal vise det jeg hadde filmet og at jeg ikke skal filme når de holdt på med noe. De hadde vel tenkt at å bli filmet er ingen sak, men det var jo ganske utfordrende for dem også, flirer hun.

Om andre festivaler viser filmen vet Eira ikke. Hun tenkte ikke på å lage filmen slik at festivaler kan vise den.

– Filmen for meg er veldig personlig, jeg har gjort alt selv. Jeg har filmet, jeg har intervjuet og redigert, ja jeg har gjort alt selv. Så det har vært en utfordring for meg å sende filmen til filmfestivaler. Men når jeg fikk karakteren på bachelor-oppgaven og når jeg viste filmen til mine nærmeste, så har det gitt meg en god følelse på at filmen er noe andre også vil se, sier hun.

Veldig spent på å dra til Volda

Biret Ravdna Rognerud Eira reiser selv til filmfestivalen i Volda som starter onsdag 26. april. Hun forteller at hun er litt nervøs før avreise.

– Festivalen har spurt om jeg kan arrangere såkalt Q & A etter at filmen har vært på skjermen, det vil si spørsmål og svarrunde. Så jeg er litt nervøs på hvordan de ser på reindriften, om de tenker at det vi driver med er dyreplageri. Og i fremtiden har jeg veldig lyst å lage flere filmer, sier hun.