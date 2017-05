GIR KRAFTIG OPPFORDRING: – Folk må dokumentere den hverdagslige hetsen. Den kan vi ikke holde for oss selv. Skriv og fortell gjerne på Facebook hva du er blitt utsatt for. Da vil vi også få frem at dette ikke er snakk om kun enkelthendelser, med at dette skjer med jevne mellomrom flere steder, sier leder i Alta sameforening og tidligere sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Inger Elin Utsi.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK