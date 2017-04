Så bjørnen jage elg rett utfor stuevinduet

Det var søndag at Asllaga Kjelle Eira så en bjørn jage ei elgku med to kalver over elveisen bare få hundre meter fra huset sitt i Valjok i Karasjok.

– Bjørnen skulle sikkert prøve å ta kalvene. Og så gikk elgkua imot og fikk jaget den tilbake, men så kom bjørnen tilbake igjen, forteller han.

Asllaga Kjelle Eira Foto: Privat

Lokket av åte

Han forteller at han syns det var artig og se bjørnen på så nært hold, men at han reagerte da bjørnen gikk etter kalvene. Det var da at han vurderte å kle på seg skiene og prøve å gi elgkua en hjelpende hånd, men slo dette ifra seg.

– Jeg hadde ikke rukket det, så jeg fikk ringt noen som kom med skuter og skremte bjørnen opp i skråninga, sier Eira.

Han har hørt at det lusker en stor bjørn i området rundt huset hans og forteller at elgjegerne han at må passe litt ekstra godt på når han er ute og fisker.

– Men jeg hadde aldri tenkt at den skulle være så nære, sier han.

Eira sier at han tror bjørnen kunne ha kjent lukta av åte han hadde lagt ut til gaupa og reven, og gått etter det.

– Men nå var det nok elgku og kalver den var på jakt etter, sier han.