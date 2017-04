Russisk urfolksleder søker asyl i USA

Situasjonen for urfolk som står i opposisjon til russiske myndigheter blir stadig verre ved at de anklages for lovbrudd og undergravingsvirksomhet.

En tidligere leder for den største urfolksorganisasjonen RAIPON har nylig flyktet fra hjemlandet sitt.

Pavel Suliandzyga tilhører udege-folket og er kommet til verdensmetropolen New York for å forsvare urfolk, men han våger ikke å vende hjem igjen.

Han og familien føler seg ikke trygge i Russland. Derfor føler Pavel Suliandzyga seg tvunget til å søke asyl i USA. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Fabrikkerer falske anklager

Han har sett seg nødt til å gjemme seg og forlate hjemmet sitt i det østligste Sibir, hvor udege-folket lever i den største taigaen på den nordlige hemisfære.

– En mann kom fra en storby og brakte med seg et dokument. Han sa at ifølge dette dokumentet eier jeg dette landet, jeg eier denne skogen, vannet. Jeg ber dere ikke om å forlate det, men alt dere produserer her, tilhører meg.

Pavel Suliandzyga deltar i FNs permanente forum for urfolkssaker. Her har han fortalt om hvordan russiske urfolk har det. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Fordi han forsvarer sitt eget samfunn og har vært politisk aktiv i urfolksorganisasjonen RAIPON, har det russiske sikkerhetspolititet FSB fabrikkert falske anklager om at han er separatist, at han driver med underminering av det russiske militæret og stjeler penger fra sitt eget folk.

Det var folk fra sikkerhetspolitiet FSB som la press på hans landsmenn til å underskrive et dokument, en falsk erklæring mot Pavel.

– En vanlig praksis

– Ja, dessverre, og ikke bare mot meg. Det ser ut som om fabrikering av saker mot forsvarere av menneskerettighetene er vanlig praksis.

Politiet fabrikkerer falske bevis og anklager mot politiske dissidenter, og det er blitt en vanlig metode for å forfølge opposisjonelle.

Pavel Suliandzyga viser et gammelt bilde på sin datamaskin. Her er han sammen med faren sin i hjemplassen deres i det østligste Sibir. Foto: Pavel Suliandzyga / Privat

Han har sammen med sin kone og mindreårige barn søkt om asyl i USA. Men hjemmet er blitt igjen hjemme.

– Russland er mitt hjemland. Der er folket mitt, min familie.