Rundt 25 rein påkjørt av tog siden 2. juledag: – Idioti å drive med reindrift

Fortvilelsen er til å ta og føle på når NRK kommer i kontakt med Torstein Appfjell som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Flere ganger i romjula har reineiere fra fire forskjellige reinbeitedistrikt fått den triste telefonen fra Bane NOR om at deres reinsdyr er blitt påkjørt av tog. Når reineierne kommer til påkjørselsstedet er det med tungt hjerte.

– Nesten hver gang er det reinsdyr som ikke er blitt drept momentant og lider. Det har også hendt at noen dyr kommer seg bort fra jernbanelinjen med indre skader og brudd, sier Torstein Appfjell, leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Psykisk belastning

I november ble hele 106 reinsdyr påkjørt og drept over tre dager. Slike massive tall har det ikke vært oppe i romjula, men Bane NOR bekrefter til NRK at det er snakk om rundt 20 til 25 reinsdyr totalt som er blitt påkjørt siden andre juledag.

OPPGITT: Torstein Appfjell sier de har et godt samarbeid med Bane NOR og at saktekjøring er et bra alternativ. Han skulle ønske dette ble opprettholdt hele vinteren, men skjønner dette ikke går på grunn av at dette medfører forsinkelser for togene. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det finnes ingen glede igjen i reindrifta når dette skjer. Man tar ser selv i å spørre om man er en idiot når man driver med dette, og svaret må jo nesten være ja, sier en oppgitt Appfjell.

På grunn av mye snø havner reinen på jernbanelinjene hvor det er enklere å komme seg frem. De mest utsatte stedene er ved Saltfjellet, sør for Mosjøen og rundt Snåsavatnet opplyser Bane NOR til NRK.

– Vi tilbringer jo mye tid nært reinsdyrene, og har et nært forhold til mesteparten av de. Når ulykken først er ute er det selvfølgelig en psykisk belastning inni her, sier Appfjell.

Samarbeider

Bane NOR har per dags dato 31 kilometer med saktekjøring fordelt over forskjellige soner på Nordlandsbanen som er særlig utsatt. Dersom reineierne kommer i kontakt med selskapet innfører de saktekjøring i seks timer.

PÅVIRKNINGER: Harry Korslund (bildet) sier tilstanden til reinsdyrene har vært uvisst etter påkjørsel, men de antar at de er blitt påkjørt og drept momentant. Han kan hverken bekrefte eller avkrefte om dette har skjedd. Foto: Nicolai Delebekk / NRK

– Vi holder trøkket oppe og samarbeider godt med reindriften. Det er også i vår interesse å holde dyrene borte fra sporet, men vi kan ikke gjøre annet enn å opprettholde saktekjøringen, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane NOR.

Dette mener Appfjell ikke er godt nok slik situasjonen er i dag.

– Saktekjøring er et bra alternativ, men den permanente løsningen som løser dette problemet er å få opp gjerder langs hele Nordlandsbanen.