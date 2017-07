Ruhtavátni bissehii EM-gilvvuid, muhto vilba diđii ráđi

Mannan vahkkoloahpa vuittii Eideng golbma heata Eurohpámeašttir čáhcecrossa rátkagilvvus Bodenis. Nu beasai A-loahppavurrui, ja seammás kvalifiseriige eurohpámeašttirgilvvuide, mat leat borgemánu 26. beaivvi Kalixas, Ruoŧa bealde.

Per Tommy Eideng geassán moji, dál manná mátkki EM-gilvvuide. Foto: Inga Elin Marakatt / NRK SÁPMI

Olu váttisvuođat mohtoriin leat dagahan ahte ruhta nuorra vuoddjis lea livkkihan burssas.

– Áigon dán jahkái heaitit gilvvohállamis go ii lean šat ruhta, vaikko jurdda álgoálggus lei guokte mánu orrut Ruoŧas ja gilvvohallat, muitala Eideng.

Ledjet go oalát vuollánan beassat gilvvuide?

Boahtteáiggis sáhttá leat vejolaš oaidnit vilbeleš guoktá Per Tommy ja Kenneth (govas) gilvvohallamin čáhcecrossas, go Kenneth vuige alddisge leat miella vuoddjit čáhcecrossa, muhto áigu vuos gerget skuvlahommáid. Foto: Privat

– Naa, gal mun juoga láhkai várra livččen nagodit ráhpulit ruđa gilvvuide, muhto jus ledjen vuolgit de ii livčče mus doarvái stuorra mohtor gilvvohallat falimusaiguin, danin leage dát ruhtačoaggin leamaš stuorra ávkin. Dál biđán oastit falesmohtora, Eideng illosa.

Vilba čohkkegođii ruđa

Vilbealle Kenneth Eideng Berg ii dohkkehan ahte Per Tommy ii galgan beassat oassálastit EM-gilvvuide, ja nu álggahii ruhtačoaggima facebooka bokte.

Son doarju Per Tommy vuosttažettiin go lea su vilbealle, ja go lea stuorra ovdagovvan su ja earáid mánáide.

«Watercross» lea divrras valáštallansuorgi, ovdamearkka dihte sáhttá dušše ovtta vuorus skohter njamistit bensiinna 700 kruvnna ovddas, reaškkiha Per Tommy. Foto: Team Eideng

– Mun oainnán ahte olu mánát viegadit márkanis ja sis lea Team Eideng báidi dahje snuiba badjelis. Mu mielas lea hui dehálaš ahte Kárášjoga mohtorsearvi (KMK) oččošii eanet crossavuddjiid boahtte áigái, Kenneth muitala.

Divrras gilvvohállansuorgi

Per Tommy muitala čáhcecrossa leat divrrasin, nu divrras ahte ii dáhto báljo hállatge dan birra. Son duođašta ahte lea sáhka čuohteduhát kruvdnosaš goluin das rájes go gilvvut álget giđđagease, ja bistet gitta čakčageassái.

Loahpas vel dadjala Per Tommy ahte son ii sáhte go giitit vilbeales.

– Sus lea golleváibmu ja lea álot leamaš hui veahkkái.