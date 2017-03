Rihko dásseárvolága

Máttá-Hålogalándda bismaguovlu rihko sohkabeliid dásseárvolága go eai virgádan nissonolbmo suohkanbáhppan. Nu lohká dásseárvo- ja vealáhan áittárdeaddji Vårt Land-áviisii. Nissonolbmos lea eanet oahppu go bargohárjaneapmi, iige oččon barggu go guovllus lei juo nissonolmmoš báhppan. Bismaráđđi guoddala áittárdeaddji mearrádusa. Lei Avisa Nordland gii vuosttážin almmuhii ášši.