Riddu Riđđu ønsker kunstnere fra Russland - vanskelig på grunn av krigen

– Det er viktig at urfolk holder kontakt med hverandre over landegrensene. Derfor ønsker vi å fortsette å samarbeide med urfolks organisasjoner og urfolks kunstnere i Russland, sier Riddu Riđđus festivalleder Sandra Márjá West til NRK.

Hun har èn viktig presisering:

– Vi støtter ikke Russlands krig mot Ukraina. Riddu Riđđu samarbeider heller ikke med statlige myndigheter eller statlige organisasjoner i Russland.

SOMMERFEST: Riddu Riđđu er blitt som en av de mest fargerike årlige festivalene i Europa. Foto: Dina Storvik / NRK

– Viktig møtepunkt

Riddu Riđđu har blitt arrangert årlig i Manndalen i Kåfjord siden 1991. Festivalsjefen sier at det er et viktig møtepunkt for urfolk fra hele verden.

– For russiske urfolk er det viktigere nå en noen gang å kjenne vår solidaritet. Situasjonen nå minner om den «kalde krigen», da samer ikke kunne møtes på grunn av «jernteppet», forklarer West.

Ordet jernteppe viser til det usynlige ideologiske teppet som delte Europa i to fiendtlige blokker i etterkrigsårene, fram til 1989.

KRAV PÅ STØTTE: Daglig leder Jan Lothe Eriksen i Safemuse. Foto: www.folkogdans.no

Den ideelle organisasjonen Safemuse er en viktig aktør i kampen for kunstnerisk frihet. Daglig leder Jan Lothe Eriksen i Safemuse er tydelig på at dette gjelder alle utsatte kunstnere.

– Russiske kunstnere generelt har krav på vår hjelp og støtte, sier Lothe Eriksen til til nettsiden kontekst.no.

– Ramme finansieringen av krigen

Russland er møtt med massive sanksjoner etter at landet gikk til krig mot Ukraina 24. februar. Dette for å ramme finansieringen av Russlands ulovlige krigføring.

– Det er innført innreiseforbud. Enkelte visumlettelser til Norge er opphevet. Eksport, handel og transaksjoner er stanset for å hindre finansiering og støtte av krigføringen. Slik forklarte utenriksminister Anniken Huitfeldt innføringen av sanksjonene.

SANKSJONER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier det er nødvendig med sanksjoner mot Russland for å ramme president Vladimir Putins regime. Foto: Heiko Junge / NTB

Sanksjonene er innført sammen med EU og andre vestlige land.

I tillegg er Russland utestengt fra forskjellige internasjonale sportsorganisasjoner og mesterskap.

– Mange hindringer

Disse artistene er klare per i dag:

Isák (Sápmi), Lido Pimienta (Canada), The Halluci Nation (Canada), Elin & The Woods (Sápmi), Katarina Barruck (Sápmi) og Ailu Vallu + Amoc (Sápmi).

West vil ikke fortelle hvilke andre artister og kunstnere som er aktuelle til årets festival.

– Navn går vi bare ut med når hele avtalen er i boks, forklarer hun.

Sanksjonene gjør det uansett urfordrende å få noen over fra Russland.

– Spørsmålet er hvordan de skal kunne reise over grensene. Det går ikke lenger fly mellom Russland og Norge eller Finland, forklarer West.

STØRSTE MUSIKKMINNE: Huun-Huur-Tu er Sandra Márjá West sitt beste musikkminne av de russiske urfolksartistene. De kommer fra Tuva i nærheten av grensen til Mongolia og har vært på Riddu Riđđu flere ganger. Foto: Pressebilde

En annen utfordring er betaling av reisene for kunstnerne og andre deltakere fra Russisk side.

– Overføring av penger og betaling er så og si umulig. Det er selvsagt riktig å sanksjonere mot Russland. Dette har imidlertid store følger for enkeltpersoner, urfolk og artister, fastslår West.