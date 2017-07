Rekordmange utenlandske fiskere, til tross for strengere regler

Fiskekort:

Alle personer bosatt i Finnmark og tilreisende under 16 og over 67 år, fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen. Alle tilreisende mellom 16 og 67 år må kjøpe fiskekort. Døgnkort: 90 kr (10 euro)

Døgnkort familie: 130 kr (14 euro)

3-døgn: 240 kr (26 euro)

3-døgn familie: 355 kr (38 euro)

Ukekort: 475 kr (51 euro)

Ukekort familie: 595 kr (64 euro)

Sesongkort: 715 kr (77 euro)

Sesongkort familie: 950 kr (103 euro) Fiskekortprisene gjelder også for isfiske.