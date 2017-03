Rekorddeltakelse i Arctic Winter Swim

Det er 19 klubber som deltar. Fra hele Finnmark, Tromsø, Trondheim, 9 russiske klubber og fra Rovaniemi i Finland.

Barentssekretariatet gir økonomisk støtte for å gjøre det mulig for russiske klubber å delta. Noen av de russiske deltakerne må reise to døgn en vei for å komme til Karasjok.

Det er det største svømmestevnet som noensinne har vært arrangert i Karasjok, i nyere tid også det største som har vært arrangert i Finnmark.

Det forventes mye fart og stor spenning under det internasjonale svømmestevnet i Karasjok 11. og 12. mars. På bildet fra venstre: Lone Eikjok, Kurt Somby og Siiri Næss. Foto: Doris Norbye / Karasjok svømmeklubb

Den offisielle åpningen blir lørdag. Da er det defilering for alle klubbene med spilling av nasjonalsangene. (finsk, russisk, norsk og samisk).

For noen av deltakerne blir dette en fin test før deltakelse i senior NM og master NM, som foregår senere denne måneden.