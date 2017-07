Reiser 700 kilometer for å konkurrere i 3 minutter

– Miramart er virkelig klar. Det står nå bare på dagsformen, formen er kjempebra. Den andre hesten (journ.anm. Mirasar) må vi si vi ikke vet hvor bra er, men sist kommer den ikke, sier Kristian Solbakken, kusk for Miramart.

NRK møter familien hjemme på gården. De er godt i gang med forberedelsene. Året rundt holder de på med systematisk trening for å optimalisere formen før helgens- og andre konkurranse.

– Forberedelsene er allerede i sluttfasen. Hestene har oppført seg på trening, og nå lader vi batteriene de siste dagene.

Dedikert

Og nettopp trening, det tar tid. Hele familien puster og ånder for sporten, sammen har de trødd til for å komme opp på det nivået de nå er på.

TEAM: Kusken Solbakken er en av tre personer som er i «hovedkjernen» av laget. Sammen med samboeren Anne Rasmuss og datteren Amy Linnea Solbakken (eier Miramart) styrer de laget. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Alt vi tenker og gjør omhandler hestene. Vi ofrer ganske mye når vi jobber med hestene. De styrer mattidene, treningstider og alt det som følger med.

Team Solbakken holder til i Karasjok. Per dags dato er Harstad det lengste de reiser for å delta på travløpene. Langt er det, men de blir ikke å flytte nærmere de store travbanene.

– Her er det like muligheter som andre plasser. På vinteren har vi perfekte forhold for trening. Vi har skånsomme underlag for beina og stabilt med snø. Vi har kanskje bedre forhold her enn mange andre plasser.

DRØMMELAGET: I femte heatet under lørdagens V75 skal Kristian Solbakken kjøre sammen med hesten Miramart. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Trives best utenfor rampelyset

Miramart, som er en av favorittene i Harstad, har tidligere vunnet fem ganger på denne travbanen. Ifølge Solbakken er hesten blitt nevnt i fagpressen, men ikke i baneprogrammet. Utelatelsene fra noen av tipssidene bekymrer ikke kusken.

– Jeg vet at jeg har en av de beste hestene i startfeltet. Så lenge jeg ikke blir nevnt er det heller ikke noe press på meg, vi får komme dit og vise de hvordan det gjøres.

Og målet for helgen er også helt klart:

– Til helga skal vi vinne, det er helt sikkert, sier Solbakken.