Reineiere gir reinkjøtt som julehjelp

Det var reineierparet Anne Britt Sara og Antti Aslak O. Lantto fra Alta i Finnmark som la ut denne meldingen på facebook:

Medieoppslag

Antti Aslak O. Lantto ønsker å hjelpe til med julemat til trengende, og gir bort reinkjøtt og juleribbe til trengende i nærområdet. Foto: Privat

‒ Det var via medieoppslag at vi ble oppmerksomme på at der er mange som sliter økonmisk og ikke fårt en jul som vi alle ønsker. Det var det som gjorde at jeg og min kone snakket om hva vi kunne gjøre for å hjelpe, forteller reineier Antti Aslak O. Lantto.

Ikke stor og rik reineier

– Vi er overhode ikke er store eller rike reineiere, men at det var vårt ønske om å hjelpe til med julemat til andre som trengte det, som inspirerte oss, forteller Lantto.

Hør historien om reinkjøtt som julegave her:

Paret ser ikke bort fra at dette kan skje igjen neste år også, og sier at flere har uttalt at de vil følge reineierparets eksempel og gi bort julekjøtt til trengende.

Sprer om seg

Antti Aslak O. Lantto forteller at deres venner her spredt informasjonen deres videre til andre fylker. Dette har gjort tiltaket kjent langt utover det de hadde tenkt seg. I tillegg har også andre reineiere uttrykt ønske om å gjøre det samme.