– Vi holdte på å merke og gi sprøyter til reinen da en av hjelperne plutselig ropte at det var en spesiell rein i reingjerdet, sier reineier Maret Elle Varsi til NRK.

Nesten samtlige sprang bort for å se hva som hadde skjedd. Plutselig var «alle» i reingjerdet samlet seg rundt den ene reinen.

– Jeg har aldri sett et reinsdyr med horn midt i pannen, det har heller ikke faren min som har jobbet i reindriften hele sitt liv, sier Varsi.

– Artig «enhjørning»

Mens den ble holdt fast fikk de studert og fotografert den meget spesielle reinen på nært hold.

Det viste seg at det unge dyret hadde et horn midt i pannen og lignet på en enhjørning. Varsi vet ikke hvordan reinen fikk hornet midt i pannen, men sier at det er mer vanlig at eldre rein kan få et tredje horn på en plass hvor de tidligere har hatt sår.

– Jeg la ut bildet på sosiale medier. Flere har reagert og det er slett ikke vanlig at vi ser slike reinsdyr. Det er også merkelig at hornet har kommet ut midt i pannen, for skallen er på det tykkeste der, sier Varsi.

UTE I FELTET: Her er Torkild Tveraa ute i felten. Foto: Privat

– Oioioi, det var en artig enhjørning. Den må være tatt ut av en Disney-film, sier Torkild Tveraa, reinforsker ved Norsk institutt for naturforskning, lattermildt når NRK slår på tråden.

Reinen tilhører distrikt ni med navn Čorgašnjarga som utøver reindriften i Tana kommune.

– Selger den for én million dollar

NRK har vært i kontakt med flere forskere som har god kjennskap til reinsdyr. Ingen av personene vi har snakket med har sett slikt før.

– De andre hornene har ikke pels på seg, plutselig kommer det ut et horn som ser ut til å være i vekst. Pelsen er fortsatt på. Dette er merkelig, sier Lars Folkow som er professor i zoofysiologi. Han har nå tatt saken i egne hender for å prøve å løse «mysteriet».

– Hvis man skulle funnet ut av hva dette var så måtte man sett om det var en innfestning i skallen, sier Folkow.

Varsi mener reinen oppførte seg som resten av flokken. Hun mener også at den ikke så ut til å lide. Etter at de hadde fått knipset bildene sendte de reinen av gårde sammen med flokken.

– Jeg tagget Disney i Facebook-innlegget, men ikke fått noen forespørsler. Jeg har antydet en pris på én million dollar, sier en lattermild Varsi.