Dagen da hele Norge sørget, 22. juli, anmeldte reineier Arild Inga en kommentar på Vesterålnytt nettavisens Facebook-side.

– Det er en kommentar som vi rett og slett oppfattet som en direkte drapstrussel mot reineiere her i distriktet, sier Arild Inga.

Reineieren, som har rein på Hinnøya i Sortland kommune i Nordland, ble skremt av drapstrusselen. Han ønsker ikke at den blir publisert av NRK, fordi den er såpass grov.

– Det var direkte rettet mot reineiere og beskrev hva de vil gjøre med oss. Det var såpass ubehagelig at vi var rett og slett nødt til å anmelde denne saken, forklarer han.

Politiet vil ikke bekrefte om de har mottatt anmeldelsen.

– Vi bruker ikke å bekrefte eller avkrefte anmeldelser av hensyn til etterforskning, sier politibetjent Bjørn Sølstad Larsen ved Sortland lensmannskontor.

Vedkommende som skrev drapstrusselen risikerer fengselsstraff inntil tre år, fordi en slik trussel fremkaller alvorlig frykt hos mennesker.

Slettet kommentaren

Drapstrusselen ble publisert 21. juli på Vesterålnytt nettavisens Facebook-side, under en sak som omtalte en rettssak hvor seks grunneiere hadde saksøkt Arild Ingas reinbeitedistrikt.

Grunneiere vil etablere skiløype i Strand og Kringelen i Sortland kommune, og i søksmålet utfordret de distriktets rett til å la reinen beite på deres private grunn.

Ansvarlig redaktør i Vesterålnytt, Ronny Jarl Jensen, forklarer at de sletter fortløpende upassende nettkommentarer.

– Vi sletter alltid kommentarer som er støtende eller bryter med lover og regler. Det gjorde vi i denne saken også. Kommentaren ble fjernet etter kort tid. Husker ikke den kommentaren spesielt, men jeg tror jeg slettet tre ufine kommentarer til denne Facebook-posten, sier Jensen, som ikke ønsker å bli intervjuet om saken.

Vesterålnytt

Skjermdump 28.07.2021 av Vesterålnytt Facebook-side. Foto: Skjermdump

Vesterålnytt fjernet innlegget som er anmeldt, og ber her folk diskutere sak og ikke person. Medier må følge Vær varsom-plakatens retningslinjer, og punkt 4.17 krever redaksjoner til å fjerne innlegg som bryter god presseskikk.

Skremmende holdninger mot det samiske

Arild Inga opplever at hat-kommentarer mot samer i sosiale medier stammer fra generelle negative holdninger mot samer.

– Vi har ingen problemer med å akseptere saklig uenighet og vi har forståelse for det, men å gå til det skrittet at man truer andre på livet. Det finner vi oss rett slett oss ikke i og det kan vi ikke leve med, sier Inga.

Inga håper nå at det offentlige tar et oppgjør med holdninger som fremkommer i sosiale medier.

– Det er ikke verdig det norske samfunnet å ha det på denne måten, sier han.

Arild Inga etterlyser en standard av det offentlige, og henviser til både politi, kommune og andre.

– Det må reageres, sier han.

Selv om ytringsfriheten er forankret i det norske politiske systemet, så er den ikke absolutt. Les mer i faktaboksen.

Måtte stenge kommentarfeltet

Konstituert ansvarlig redaktør Vidar Eliassen i Vesteraalen Avis, som er Nordlands eldste avis, etablert i 1892, kan fortelle at avisen måtte stenge avisens kommentarfelt, etter å ha publisert saker om rettssaken mellom grunneiere og reindriften.

BEKLAGELIG: Konstituert ansvarlig redaktør Vidar Eliassen i Vesteraalen Avis syns det er beklagelig at enkelte ikke følger avisens etiske retningslinjer. Foto: vol.no

– Jeg syns debatten kan være krass og til tider så bikker det over for noen, dessverre. Det har vi jo sett og særlig i den her saken. Det blir stygt og usaklig og det virker som temaet får frem det verste i enkelte. Det er jo også grunnen til at vi har stengt kommentarfelter i noen tilfeller, dessverre, sier han.

Hvor er grensen for å stenge kommentarfeltene?

– Når det blir personangrep og usaklig angrep. Når man tar mannen i stedet for ballen, for å si det på den måten. avslutter Eliassen.