Lohkh åarjelsaemiengïelesne

– Nå må det være slutt på tull.

Det sier Inge Even Danielsen, leder for både reinbeitedistriktet Gåebrien sïjte og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Rein fra Gåebrien sïjte har gått utenfor distriktets offisielle grenser, og inn på områder i Midtre Gauldal i Trøndelag.

Gåebrien sijte strekker seg gjennom deler av Røros, Tydal, Selbu og Holtålen kommune. Foto: Kartverket/Geodata AS

På grunn av dette risikerer reinbeitedistriktet nå å måtte betale dyre bøter.

Uenighet om boten skal betales

Statsforvalteren i Trøndelag vedtok i november 2022 at reinbeitedistriktet måtte betale bøter så lenge reinsdyrene befant seg utenfor distriktsgrensen.

Boten skulle starte på 1500 kroner per dag, og dobles hver syvende dag opp til 12.000 kroner per dag. Til sammen er det snakk om mellom 100.000 til 150.000 kroner.

Reinbeitedistriktet sendte klage til Reindriftsstyret som vedtok å fjerne boten.

Kort tid etter denne beslutningen, gikk Landbruks- og matdepartementet (LMD) inn og opphevet Reindriftsstyrets vedtak.

LMD skriver til NRK at det er Statsforvalteren som har tatt beslutningen om å gi bot, og at de har hjemmel til det i reindriftsloven.

– LMD har vurdert Reindriftsstyrets vedtak om frafall av tvangsmulkt og kommet til at loven ikke åpner for de vurderinger som Reindriftsstyret har gjort i sitt vedtak, skriver Morten Floor, avdelingsdirektør for seksjon reindrift i LMD

Nå skal Reindriftsstyret behandle saken på nytt.

Å bøtelegge ble ikke sett på som nødvendig

Før vedtaket om bot, hadde Statsforvalteren i et brev til departementet uttrykt at de ikke så på det som nødvendig å sanksjonere reindrifta.

Ifølge Statsforvalterens egne dokumenter, ga LMD dem beskjed om å følge reindriftsloven strengere.

Departementet skrev blant annet at tilsynsplikten bør være sterkere for Gåebrien sijte enn andre steder.

Dette påvirket beslutningen om å bøtelegge distriktet.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at vi blir påvirket når vår oppdragsgiver påpeker at vi ikke følger lovverket, så da er vi jo nødt til å vurdere litt annerledes, sier Reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Siv Merethe Belbo.

Hun legger til at det også var andre faktorer som påvirket avgjørelsen, blant annet fordi rein oppholdt seg langt utenfor distriktets grenser over en lengre periode.

Foto: Solvår Flatås

Vanskelig å holde rein unna

Loven om tilsynsplikt sier at reinen skal holdes under tilsyn av reineierne «så vidt mulig», blant annet for å unngå at reinen går utenfor lovlig beiteområde.

Dette har gjort grunneierne i Midtre Gauldal frustrerte på reinen som er på inn- og utmark. De hevder reinen ødelegger deres mark.

Reindrifta mener at de har holdt reinen unna innmark så godt det lar seg gjøre, og at tilsynsplikten er holdt på grunn av ordlyden «så vidt mulig».

Foto: Solveig Norberg / NRK

Reineieren forteller at de har forsøkt å flytte reinen vekk fra området.

– Vi har flytta både to og tre mil ifra området, men reinen har vendt på natta, sier Danielsen.

I området det er snakk om, finnes det ingen naturlige hinder for reinen. Det gjør det utfordrende å holde reinen innenfor grensa til enhver tid, forklarer han.

– Selv om man hadde hatt lyst til det, så er det ikke mulig å forholde seg til den grensa som kommunene i sin tid satte, sier Danielsen.

Dette er han ikke alene om å mene.

Leder for Reindriftsstyret, Inge Ryan, peker på unaturlige grenser, vanskelig terreng og beiteforholdene som de viktigste årsakene for at de gikk bort ifra å gi bot.

– Det er ikke lett å holde kontroll på rein, særlig i et område der det ikke er noen klare avgrensinger, sier Ryan.

Tidligere stortingsrepresentant Inge Ryan (SV) sitter som leder for reindriftsstyret. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

En gammel konflikt

I denne saken er det to deler av loven som de ulike myndighetene tolker ulikt. Den delen som bestemmer hvor det samiske reinbeiteområdet er, og loven om tilsynsplikt.

Loven sier at den samiske befolkningen har rett til å utøve reindrift der reindriftssamene fra gammelt av har gjort det.

Men grensene som i dag bestemmer bruksområdene til reindrifta, ble satt i en tid da blant annet fremrykningsteorien ble brukt som kilde. I dag er denne hypotesen avskrevet.

Samisk reinbeiteområde skal etter loven grunnlegge seg i hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift. Foto: Arne A. Tønset / NTB

Ifølge Danielsen, har denne teorien påvirket hvor de offisielle grensene ble satt.

– Jeg kan med hånden på hjertet si det at det her skaper mye frustrasjon og mye sinne den dag i dag, sier Danielsen om fremrykningsteorien.

Gir oss ikke

Inge Even Danielsen forteller at han ikke kommer til å gi seg med det første.

– Veien videre nå er å kjempe for det vi mener er riktig, sier han.

– Tror du det finnes noen løsning som gjør både reindrifta og grunneiere fornøyd?

– Vi har ikke mye å kompromisse på. Det virker å være tydelig at grunneierne ikke ser reindriftas behov, sier han.

Han tror ikke det finnes en løsning som gjør grunneierne fornøyde når det dreier seg om utmark.

– Når det gjelder innmarka så er det aller minste problemet. Den er det bare å stenge inn med gjerde som hindrer for rein, sier Danielsen.