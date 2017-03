– Vi er svært tilfreds med at Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har tatt oss på alvor, og kommet oss i møte på de krav vi har stilt, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma.

Torsdag ble det kjent at Dale har bedt Mattilsynet om å gjøre seg klar for den største masseslakten i Norge.

Den dødelige prionsykdommen skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) ble i 2016 påvist på tre villrein i Nordfjella, et område som ligger i fjellheimen mellom fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Viktig tiltak

NRL-leder Ellinor Marita Jåma mener at departementets klarsignal for masseslakt ikke kommer en dag for tidlig. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

NRL-lederen møtte Dale, sammen med forskere og Mattilsynet i forrige uke.

Beskjeden til myndighetene var klar: Hele villreinstammen i Nordfjella, som teller 2200 dyr, må slaktes.

– Selv om vi ikke har noen garanti for at sykdommen ikke har spredt seg videre, vil vi med dette tiltaket iallfall ha tatt ansvar for at den stammen som er smittet, ikke sprer dette videre. Dette er et viktig tiltak for å hindre videre smitte, sier Jåma.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, gjort en risikovurdering av situasjonen i forhold til CWD -smitten. De går inn for at flere tusen villrein i Nordfjella skytes, og at området legges brakk i fem år.

Åpner for snarlig nedslakting

Etter at departementet har gitt klarsignal til masseslakt, har de berørte kommunene også begynt med sine forberedelser til hvordan dette tiltaket skal gjennomføres i praksis.

Resultatet av risikovurderingen gir grunn til å handle raskt, mener Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Dersom det er nødvendig å gå så drastisk til verks som de (VKM, red.anm) foreslår, må vi jobbe parallelt, slik at det kan gå raskt dersom det er nødvendig, sier Dale til NRK.

Flere bekymringsmeldinger

Reindriftas fremste talsperson i Norge mener at denne avgjørelsen ikke kommer en dag for tidlig.

– NRL har vært svært bekymret og frustrert over at det har gått et år siden det første tilfellet av CWD ble oppdaget i Nordfjella, uten at myndighetene har hatt en klar strategi for hvordan situasjonen skal håndteres, sier Jåma.

Og legger til:

– Og dette til tross for at vi har gitt flere bekymringsmeldinger til LMD, sier Jåma.

Bekymringen for videre smitte av skrantesyke ble også tatt opp under årets reindriftsforhandlinger. Møtet med departementet sist uke kom istand i kjølvannet av samtalene under forhandlingene.