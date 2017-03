Regjeringen nekter å kommentere hemmelig notat om fornorskningen

– Jeg synes det er feigt, mener stortingsrepresentant for SV, Kristi Bergstø.

Hun reagerer på at regjeringsansvarlige ikke vil kommentere et hemmeligstemplet notat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der det avsløres hvordan regjeringen helst vil slippe å opprette en statlig granskingskommisjon av fornorskningen av samene.

– Notatet slår fast at det er behov for en sannhetskommisjon og at det er kunnskap som bør komme på bordet. Da synes jeg det er rart at regjeringen gjemmer seg, og ikke sier at de vil kommentere noe rundt forslaget fra SV om å opprette en sannhetskommisjon, sier Bergstø.

Men lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener at det er vanlig praksis.

I kjølvannet av at NRK publiserte det interne notatet har reaksjonene kommet fra flere kanter. Både fra sametingspresidenten, tidligere sametingspresident, sametingsrepresentant, kvensk forening, redaktør og romani-leder.

VISER STRATEGI: Dette er et utsnitt av det interne notatet som Kommunal- og moderniseringsdepartementets Same- og minoritetspolitisk avdeling (SAMI) står bak. Dokumentet ble i juni 2016 sendt til departementets departementsråd, og til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). (NRK har ringet rundt «unntatt offentlighet»-teksten). Foto: Skjermdump av dokumentforside

Kommenterer ikke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjentatte ganger sagt at de ikke kommenterer saken. De ønsker heller ikke å kommentere Bergstøs uttalelser.

– Departementet kommenterer ikke intern saksbehandling. SVs forslag går ut på at Stortinget selv skal opprette en kommisjon, og det er derfor naturlig at spørsmål om det forslaget rettes til partiene på Stortinget, sier Jan Tore Sanner til NRK i dag.

Statsminister Erna Solberg har ikke svart på NRKs henvendelser om notatet.

– Vanlig praksis

Lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er ikke enig med Kirsti Bergstø.

– At de ikke kommenterer sine arbeidsdokumenter, det har jeg ingen negativ kommentar til. Det er vanlig praksis, sier leder Martin Kolberg.

At de viser motstand mot det, det er en annen diskusjon, mener han.

– Men dette tilligger ikke lenger regjeringen å håndtere. Den saken ligger jo nå til behandling i Kontroll – og konstitusjonskomiteen, og vi vil ta standpunkt til realitetene i spørsmålet om opprettelsen av kommisjonen om ikke altfor lang framtid.