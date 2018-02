Politiskole feirer dagen med å få et samisk navn

I høst begynte ballen å rulle.

Politihøgskolen avdeling Bodø ble da utfordret av Nordland fylkeskommune om å gi skolen et samisk navn.

På torsdag i forrige uke spurte de igjen.

– Da hadde jeg forberedt meg litt. Jeg trodde det bare var å oversette navnet selv, men det var det ikke. Jeg fant fort ut at det er strenge regler. Og at det er veldig viktig at oversettingen blir rett, sier avdelingsleder Johnny Steinbakk.

Nyheten ble offentliggjort under feiringen av samenes nasjonaldag i Bodø i dag. Foto: Simon Piera Paulsen

I og med at skolen ligger i Bodø mener han det er naturlig at skolen får et lulesamisk navn. Også loven sier lulesamiske navn skal brukes av det offentlige i Bodø.

– I dag kom den endelige skrivemåten på navnet fra Sametinget. Jeg har til og med fått en lydfil på hvordan jeg skal uttale det.

Og det lulesamiske navnet blir: Bulkkeallaskåvllå, Bådådjo åssudahka.

Skolen skal også få en logo med det samiske navnet.

– Så får vi det offisielt. Men det er veldig strengt. Det må behandles hos politidirektoratet først.

Lav rekruttering blant samer

Avdelingsdirektøren mener det er naturlig at de har et samisk navn siden de er en avdeling som ligger i nord.

Og han håper at dette kan være første steg på veien til å rekruttere flere samer.

– Vi ønsker å ha en tilnærming til den samiske befolkningen, og har dessverre lav rekruttering fra den samiske befolkningen.

Han forklarer at politiet skal gjenspeile bredden av befolkningen, og har som mål å rekruttere ulike minoriteter.

– Det er viktig at vi også har noen som behersker samiske språk, og har den kunnskapen som ikke alle har. Slik at vi har god kunnskap i saker der det er nødvendig, forklarer Johnny Steinbakk.

– Gjør dere noe aktivt for å rekruttere?

– I dette området har vi ikke gjort noe aktivt. Der har vi litt dårlig samvittighet. Når det gjelder Finnmark så har de hatt rekrutteringsmøter blant elever på videregående, svarer avdelingslederen.

Oppdatert 7. februar: Fjernet beskrivelsen om at Bodø ligger «i det lulesamiske området». Selv om at myndighetene definerer Bodø som et lulesamisk område, regnes byen i dag både som pitesamisk og lulesamisk område.

