Politiet roser festivalpublikum

– Vi har hatt få hendelser sammenlignet med tidligere år. Publikum oppførte seg bra i all hovedsak og det ble opprettet få straffesaker i forbindelse med Midnattsrocken, opplyser konstituert regionlensmann Christen Selvåg.

Det foreligger kun en anmeldelse etter helgen. Den omhandler voldtekt av en kvinne i 40 årene. To personer ble pågrepet fredag og siktet i saken. Saken etterforskers videre og politiet har sikret spor og foretatt avhør av de involverte.

– Utover det er det ventet en anmeldelse i forbindelse med vold inne på festivalområdet, opplyser Selvåg.

– Lite alkoholrelatert bråk

Det har vært lite av typisk alkoholrelatert kriminalitet som vold og bråk. 4-5 personer ble bortvist fra området, samt fire mindreårige som ikke var gammel nok til å være der og ble bedt om å forlate stedet.

Heller ikke når det gjelder narkotikabruk ble det avdekket noen saker.

Det ble i løpet av helga bra vær på Brennelvneset og publikum så ut til å kose seg. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Vi hadde også narkotikahund med på patrulje i løpet Midnattsrocken, og tidligere år har vi tatt flere for besittelse eller bruk av narkotika i løpet av festivalen. Men ikke i år. Det er vi veldig fornøyde med, sier Selvåg og berømmer publikum for god festivaloppførsel.

Også når det gjelder trafikken var det få overtredelse. En person er anmeldt for promillekjøring og to personer er anmeldt for høy hastighet, av flere hundre kontrollerte førere.