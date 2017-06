«Generasjon 2017» lea čájáhus masa nuorat gaskkal agi 15 ja 23 sáhttet searvat ja gos besset čájehit ja ovdanbuktit iežaset dáidaga. Čájáhus lágiduvvo Amos Anderson Art Museumis Helssegis, Mátta-Suomas, áigodagas miessemánu 19 beaivvi rájes gitta čakčamánu goalmmát beaivvi rádjai.

Okta guhte lea beassan baskkes nálločalmmi čađa, lea guovdageaidnulaš, Anthoni Hætta (24). Son dadje ahte lei erenoamáš dovdu gullat ahte doppe leat olbmot geat oidnet su piánošuoŋa dehálažžan ja miellagiddevažžan. Iige lean goassige vuordán beassat searvat dáhpáhussii.

«Ø»

Anthoni muitala čuojahan piano jo 14-15 jagi, ja searvvai čájáhussii piánošuoŋain maid ieš lea gásttašan «Ø». Dan nama son bijai go dat sáhttá mearkkašit vaikko mii.

– Piánošuoŋa «Ø» mun čállen go vásihin lossa dili eallimis. Go lossa dili bokte dat boahtá mu mielas buorre musihka, go muhtomin lea váttis hupmat áššiid birra ja nu lea álkibut čuojahit lossa dovdduid eret, ja dahkat dan musihkkan, muitala Anthoni.

Foto: https://www.colourbox.com

Musihkka lea hui persovnnalaš

Nuorra musihkkár dadjá ahte musihka lea hui persovnnalaš, juohkehaš guhte lea sádden iežas bihttá dahje barggu čájáhussii, lea ráhkadan juoga mii sutnje dahje siddjiide lea hui persovnnalaš.

– Movt don dan fuobmájit ahte ohcat beassat searvat čájáhussii?

– Jáhkán dat lei dušše lihkku, go ledjen čohkohallamin ja googlemin neahtas earret eará Helsinki Art, Art Helsinki, Helsinki music, jnv. go fuomášin dan Facebook-siiddu, ja Facebook siiddus čuovvon goallostat liŋkkaid ja nu manaige nu movt manai, ahte dál lean mielde čájáhusas, dadjala Hætta.

Dás oainnát geat lea beassan mielde čájáhussii: