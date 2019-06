Patentstyret kan gi frislipp på samisk sol

– Konsekvensen er at hvis det viser seg at merkene ikke skulle vært registrert, så vil de da bli opphevet. Det er et mulig utfall, sier seksjonsleder for juridisk seksjon i Patentstyret, Knut Bostad, til NRK.

Knut Andreas Bostad, Patentstyret. Foto: Trond Isaksen / Patentstyret

Hadde dere fått med dere at dette er et tradisjonselt samisk motiv, som er brukt over veldig lang tid?

– Nei. Det er ikke noe i den vurderingen vi har gjort, som forteller oss hva dette symboliserer, innrømmer Bostad.

– Avventende

Tana gull og sølvsmie fikk varemerke- og designbeskyttelse av Patentstyret i 2009. Gullsmedmester Ragnhild Rajala Lautz vil vente til Patentstyret kommer med sin konklusjon før hun uttaler seg.

Gullsmedmester Ragnhild Rajala Lautz. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi avventer Patentstyrets svar og rådene fra vår advokat, som er spesialist på patent, sier Lautz.

Motivet ble første gang registrert i 1991. Siden da har det vært mulig å klage på registreringen. Først i dag har vi mottatt 20 henvendelser. Nå vil Patentstyret gå gjennom disse for å se om det er grunnlag for såkalt administrativ overprøving av registreringen.

– Vi kan også komme til den konklusjonen at vurderingen var riktig og da blir registreringen stående, forklarer Bostad.

Nå er det opp til de som har kommet med henvendelser å skrive offisiell klage og komme med dokumentasjon.

– Ikke godt nok ivaretatt

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at urfolkenes immaterielle kulturarv i dag ikke beskyttes av et nasjonalt eller internasjonalt lovverk.

– Vi ønsker at Patentstyret kontakter sametingsrådet i saker som angår bruk av samiske symboler før patentstyret vedtar søknader om bruk av samiske symboler, forklarer hun.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Muotka mener at det er viktig å klargjøre slike saker i kjølvannet av diskusjonen om bruken av det tradisjonelle samiske solsymbolet.

Sametingsrådet foreslår at Sametinget eller et annet kyndig samisk organ skal vurdere henvendelser om samiske symboler.

– Disse spørsmålene kan ikke jeg svare på. Det må politikerne ta seg av, sier Knut Bostad.

MÅ SLUTTE? Anastasia Johansen viser en håndveske med det samiske solsymbolet. Hun nekter å slutte å selge disse produktene. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Diskusjonen om bruken av tradisjonelle samiske symboler blusset opp denne uka, da uenigheten mellom Tana gull og sølvsmie og den samiske håndverkeren Anastasia Johansen ble kjent.

Debatten er het på sosiale medier. Blant annet er det flere samer som tar til orde for å boikotte Tana-bedriften.

Eneretten opphevet i Sverige i 2006

I Sverige får hvem som helst bruke det samiske solsymbolet. Det skjedde i 2006, da Patent- och registreringsverket opphevet denne registreringen.

Maria Viltok fra Gällivare fikk i 2004 eneretten til å bruke dette symbolet, men hun var ikke klar over at dette da betydde at ingen andre fikk bruke symbolet, opplyser Sveriges Radio.

Viltok opplyser at at hun ikke ville at noen skulle oppfatte det som at hun hadde enerett til det samiske solsymbolet og hun ser det som innlysende at alle samer skal få bruke den fordi det är et gammelt samisk symbol.