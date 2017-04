Påskeværet i nord: Lange perioder med sol

– Det blir litt varierende som vanlig. Under palmehelga blir det sol både i Troms og Finnmark, men på søndag vil det komme sludd sørfra stortsett bare i Troms.

Det sier vakthavende meteorolog Geir Bøyum ved Værvarslingen for Nord-Norge.

– Prognosene er litt usikre, men det mest sannsynlige er at det blir typisk nord-austlig værtype med varierende vær, men en god del sol.

Her kan du sjekke været der du er.

Fra mandag og utover uka ser det ut som det blir vind stortsett fra nord-austlig kant. Bøyum sier da at det blir lave temperaturer.

Vakthavende meteorolog Geir Bøyum Foto: Bård Gudim / Meteorologisk institutt

– Det blir ikke sprengkulde, men kald luft og en eller annen snøbyge særlig på kysten av Finnmark. Og det vil bli lange perioder med sol særlig på vidda og i Indre-Troms.

Temperaturen vil ligge på rundt 0 eller litt over på dagtid, mens det kan bli en god del minusgrader på natta særlig på indre strøk som kan ligge på -15 til -20 grader.

– Sjekk snøskredvarsel!

– Jeg tror mange vil være fornøyd med dette påskeværet. Det er vel noen som begynner å se frem til at snøen forsvinner, men slike utsikter er det ikke nå.

Bøyum opplyser om at det er ikke noen overhengende skredfare, men at man bør ha det i bakhodet, særlig da ved ytre strøk.

– For å få detaljer om fare for snøskred for hver dag og hvert enkelt område, så anbefales det å gå inn på snøskredvarslingen.