– Ta til vettet.

Henriksen er pasient ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Tana.

Nyheten om at senteret er foreslått nedlagt har gjort ham utrygg og forbannet.

Helse Nord fikk rapportene fra arbeidsgruppene som har foreslått endringer og omstilling i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge denne uken.

Ett av forslagene er nedleggelse av flere DPS-er, blant annet i Øst-Finnmark og Nord-Troms.

– Jeg syns dette er galskap. Hvorfor legge ned noe som fungerer veldig bra? De tar livet ifra mange av oss. Vi har hjelpen i nærheten, og ikke 50 mil unna, 100 mil unna. Det er en trygghet for oss, sier Per Johan Henriksen til NRK.

Han har vært tre uker ved døgnenheten som er tilbudet til psykisk syke mennesker i kommunene i Øst-Finnmark.

– Får dumme idiotiske tanker

De fire siste årene har Per vært der mange ganger.

– Jeg er kronisk smertepasient. Jeg blir nedfor, får dumme idiotiske tanker fordi smertene slår ut over alt. Jeg får selvmordstanker, rett og slett. Og da er det godt å ha noen i bakhand, forteller han.

Når NRK besøker ham på senteret ved Tana bru, føler han seg i god form.

– Det er nært og ingen problemer, og det er godt å komme hit på kort varsel. Her er jeg innen en drøy time hos folk som kjenner meg, og som jeg kjenner og er trygg på.

– Å komme hit har nok berget meg, og det har nok berget mange andre også som jeg har snakket med her, sier 64-åringen.

TRYGGHET: Per Johan Henriksen er pasient ved distriktspsykiatrisk senter i Tana. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forslaget til arbeidsgruppen er å styrke døgntilbudet i byene, Alta, Tromsø, Bodø og Mo i Rana.

– Styrkingen kan gjennomføres ved at noen DPS-døgntilbud flyttes eller avvikles, heter det i rapporten.

Per Johan Henriksen rister på hodet. Han har fulgt med på nyhetene i løpet av de siste ukene.

450 km til nærmeste døgnenhet

– Å reise til andre plasser timevis med fly, buss eller bil, det hadde ikke vært aktuelt for meg. Da hadde det blitt god natt, holdt jeg på å si, sier han.

For ham kan den nærmeste døgnenheten bli liggende 450 kilometer unna.

De ti døgnplassene som nå ligger i Tana, foreslår arbeidsgruppen å flytte til Alta.

– Jeg ble sint og forbannet. Hva tenker de? Jeg ble fortvilt. Jeg vil aldri reise så langt som til Karasjok, Alta eller Troms. Aldri, sier Per Johan.

Helse Nord har fått oppdraget med å utrede tjenestetilbudet av helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Hva har du å si til helseministeren om det som skjer nå, spør NRK pasienten Per Johan.

– Jeg må jo bare si til helseministeren at...ja, ja...velbekommen, men se statistikkene dine før og etter da. For jeg tror selvmordsstatistikken som dere vil ha ned, det gjør dere ikke med å legge ned her.

– Hvis du skal si noe personlig til helseministeren; hva vil det være?

– Ta til vettet. Se hva du gjør, se hva du holder på med. Se folket, se ikke på bare pengene, svarer 64-åringen fra Vadsø.

MINISTER: Ingvild Kjerkol. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

Ministeren: – Skjønner folk blir frustrert

NRK har sendt hele sitatet fra Per Johan Henriksen til Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig har vi bedt om et intervju.

– Hva vil helseministeren si til Per og andre pasienter som i dag får hjelp fra DPS-ene, er et av spørsmålene.

– Til saken din kan du sitere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, svarer taleskriver/seniorrådgiver Simon Stjern i kommunikasjonsenheten i en e-post:

– Jeg skjønner at denne prosessen er vanskelig og at folk blir frustrert og bekymra, men dersom Helse Nord ikke får gjort dette arbeidet, får det konsekvenser for pasienttilbudet i hele regionen.

Kjerkhol understreker at ingen beslutninger skal tas uten at det er grundig vurdert.

– Det er denne jobben Helse Nord nå gjør etter at disse arbeidsgruppene er ferdige. Så vil det bli en bred høring før jeg får saken. Men det er behov for endringer. Varsellampene i Helse Nord har dessverre blinket en god stund, sier statsråden i e-postsvaret.

Sykepleier: – Opprørende

Psykiatrisk sykepleier Marja Heikkinen rakk å få med seg nyheten om at arbeidsplassen hennes ble foreslått lagt ned før hun gikk på nattevakt.

– Det var opprørende, sier hun til NRK.

Spesialsykepleieren har jobbet ved døgnenheten i Tana siden 2003.

– Det er noe man ikke klarer å ta innover seg. Man prøver å skyve tanken ifra seg, men det kommer tilbake. Det er vondt. Man klarer ikke å tenke klart, sier hun.

OPPRØRT: Psykiatrisk sykepleier Marja Heikkinen (t.v.) og sosionom Magnhild Clemens. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Heikkinen tror mange pasienter utsettes for en uforutsigbar fremtid.

Hun er ikke i tvil om at pasientene vil få et godt tilbud ved enhetene som eventuelt kommer til å ta imot pasientene fra Øst-Finnmark.

– Men det er ikke alltid slik at pasienten vil oppsøke disse tilbudene. Reise til behandlingen er en noe av det pasienten gruer seg mest til, og kan være en årsak til at vedkommende blir så forstyrret at han eller hun ikke klarer å fullføre behandlingen. Da blir personen værende hjemme, og kommer ikke til innleggelse, sier Marja Heikkinen.

– Alle skal straffes

Sosionom Magnhild Clemens ved DPS Tana kaller forslaget fra Helse Nord for «den store sentraliseringstanken».

– Jeg mener at det ikke er en forbedring i det hele tatt. Alle skal straffes, først og fremst pasientene fordi disse får mye lengre reisevei. Med psykisk syke pasienter så er det ikke sikkert at de makter å dra til behandling når avstanden tilsvarer Oslo-Trondheim, sier hun til NRK.

– Distriktspsykiatrien skal jo være et tilbud til pasienten lokalt, men det er jo ikke det som kommer fram i sentraliseringstankegangen. Tilbudet til pasientene blir jo flyttet fra der de bor, sier hun.

LOKALT: Sosionom Magnhild Clemens (f.v.), psykiatrisk sykepleier Marja Heikkinen og Ellen Ingvild Heiberg ved DPS i Tana. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Organisasjonen Mental Helse følger nøye med på det som skjer i nord.

– Må trykke alarmknappen

Landsleder Ole Marius Minde Johnsen mener mye står på spill for psykisk helsevern for tiden, ikke bare i Nord-Norge.

– Vi må trykke på alarmknappen før det er for sent, sier han.

Minde Johnsen sier Mental Helse ikke blir med på så massive nedleggelser og forringelse av tilbudet som det er foreslått.

– Ventetidene i Helse Nord for både barn, unge og voksne i psykisk helsevern er allerede høyest i landet. Vi kan ikke se at disse forslagene vil føre til en endring på dette. Det vil heller virke motsatt, sier han.

LEDER: Ole Marius Minde Johnsen er landsleder i Mental Helse. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy

Mental Helse-lederen viser til at døgnplassene er foreslått redusert med 19 plasser i UNN. Helgelandssykehuset mister 5.

– Dette er overhodet ikke i tråd med politiske signaler om at man skal stoppe nedbyggingen av døgnplasser, sier Ole Marius Minde Johansen.

Forventningene om at kommunene skal ta større ansvar for disse pasientene er et luftslott, mener han.

– Kommunene har hverken økonomi, fagfolk eller kompetansen de trenger for å gjøre jobben, sier Johansen.

Vernepleier Ellen Ingvild Heiberg ved DPS Tana sier kommunelegene i distriktet nå må finne ut hvordan de skal løse situasjonen når psykisk syke trenger hjelp.

– Hvis det blir bestemt at vi må legge ned her, så er kommunehelsetjenesten nødt til å ta over. Men slik situasjonen er i dag, så tror jeg ikke kommunene makter det, sier hun til NRK.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at det kommer til å være mange ulike syn i denne prosessen.

– Det er viktig at alle berørte gir innspill når Helse Nords forslag går på høring. Alt må komme på bordet før det kan tas noen endelig beslutning, sier hun.

REDD: Per Johan Henriksen har hatt flere opphold ved DPS i Tana i løpet av de siste årene. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er redd

Pasienten fra Vadsø sier han aldri er blitt spurt av de som kommer med forslag om hva som er best for ham og de andre pasientene.

– De går jo over hodet på oss. De spør ikke om hvordan vi vil at det skal være. Om vi vil dra til Alta eller andre steder? Nei, det er bare sånn...vi har bestemt det, og så gjør dere bare det. Og hvis vi ikke gjør det, så kommer vi i en annen statistikk plutselig, en som dem så gjerne vil ha ned, sier Henriksen.

64-åringen forteller at han er glad for at hans nærmeste ser og forstår når han trenger behandling.

– Når jeg kommer hjem etter å ha vært her tre-fire uker, så ser dem på meg og sier at nå, Per, nå er du tilbake igjen, nå er du her igjen. Jeg er ikke lenger i den bobla jeg havner i når tankene blir for tunge, forteller han.

Per Johan smiler og gleder seg til å reise hjem når han er klar for det.

Men så blir han alvorlig igjen.

– Jeg er redd. Redd for hva som skjer. Ringvirkningen blir altså så store. Den dagen du ikke ser en annen løsning, det er da det begynner å bli farlig. Det er da vi trenger det her. Det er da vi trenger mennesker som ser deg, sier han.