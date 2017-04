Ievttá eahket ovcci áiggi dat báhčališgohte guovdu Pariissa, Champs-Élysées; bivnnuhis gávppašangáhtas, oahpis turisttaide.

GUOVDU GÁVPOGA: Champs-Élysées lea earret eará bivnnuhis gávppašangáhta guovdu Pariissa. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Biila bisánii politibusse báldii, dievdu njuikii olggos ja gesii automáhtavearjju. Politibálvá goddui, ja golmmas roasmmohuvve. Okta dáin lei olgoriikalaš turista. Maiddái 39 jahkásaš bahádahkki báhččui jámas.

Politiiját duvdet dál eret olbmuid.

Fertejit nannet dorvvolašvuođa

Ii leat vel čielggas lea go sáhka eanet go ovtta bahádahkkis. Terrororganisašuvdna IS dovddaha iežas leat sivalažžan dán dáhpáhussii.

NANNET SIHKARVUOĐA: Frankriikka presideanta François Hollande. Foto: PATRICK KOVARIK / Afp

Frankriikka presideanta François Hollande lohká ahte sii fertejit nannet sihkarvuođa, earenoamážit dál válggaid áiggi. Muhto ii mihkkege bisset válggaid mat leat dál golmma beaivvi geahčen.

Leat dutkagoahtán maŋimuš dáhpáhusa

Terrordagut dáhpáhuvvet dán áigge dávjá Pariissas.

Guovtti maŋemuš jagi leat badjel 230 olbmo duššan iešguđetlágan terrordaguid geažil.

BÁVKALUVVUI: Konsearta báiki Bataclan bávkaluvvui 2015:is. Foto: Hans Cosson-Eide/NRK

Earret eará 2015:is go satiirabláđđi Charlie Hebdo doaimmahus fallehuvvui, ja go konsearta báiki Bataclan bávkaluvvui.

Franska terroreastadanpolitiiját leat dál dutkagoahtán ievttá dáhpáhusa masa ii leat vel čilgehus manne dáhpáhuvai.