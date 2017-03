På uforklarlig vis kom kniven alltid til rette igjen

Kniven det her er snakk om mistet Arild Karlsen på den sterkt trafikkerte E6 en vinterdag han kjørte brensel hjem.

Så snart han oppdaget at kniven var borte, satte han i gang å lete den. Dog uten resultat. Men en dag snudde lykken.

– I mitt yrkesaktive liv var jeg bussjåfør. Jeg hadde med meg ei dame som jeg kun én eneste gang i mitt liv hadde på. Da jeg skulle sette henne av, og åpnet døra på bussen, lå kniven i snøen rett utenfor stigtrinnet på bussen.

Borte i snøen

Med til historien hører også at det hadde snødd samme dagen og dagene etter at kniven ble borte. Veien hadde også blitt brøytet flere ganger. I tillegg ble kniven mistet på andre siden av veien.

– Kniven hadde da krydd over veien så jeg skulle se den, sier Arild Karlsen undrende.

Arild Karlsen har en genuin interesse for kniver, og han har egen smie og eget verksted der han former og skaper sine kreasjoner. Foto: Sander Andersen / NRK

Kom alltid til rette

Karlsen, som bor i Kvarv i Sørfold kommune i Nordland, har heller ikke noen forklaring på hvordan dette kan skje.

– Jeg var jo mange ganger i området og lette etter kniven, men uten resultat.

Den etter hvert så spesielle kniven kjøpte han av Johan Rist i Kautokeino i 1975. Arild Karlsen ble så inspirert av knivene til Rist at han likegodt bestilte en.

– Jeg var jo interessert i samesløyd, og han var den eneste jeg visste om som drev med slikt.

Og mer enn bare én gang har kniven kommet bort for ham.

– Kniven mistet jeg flere ganger, men den har alltid krydd på plass igjen av uforklarlige grunner.

Siste gang han mistet kniven var på en fjelltur. Karlsen mistet alt håp om å finne den kniven som han var blitt så glad i. Men etter noen år fikk han den tilbake av en nabo som hadde vært i området, og tilfeldigvis hadde gått på den.

Noe medtatt og rustet etter flere år under åpen himmel gjør ikke at verdien på kniven er forringet. Tvert i mot.

– Jeg har respekt for denne spesielle kniven. Og når jeg får tid skal jeg sette den i stand igjen.

– Det er mine aksjer

Det er den genuine interessen for kniver og duodje som har gjort at Arild Karlsen kjøpte den omtalte kniven, og at han i årtiere har kreert og laget sine egne kniver i egen smie og i eget verksted.

Samtidig har han etablert en samling av kniver og gukse.

– Andre samler på gamle motorsykler og gamle biler. Jeg samler på kniver. Knivene er mine aksjer, sier knivsamler og knivmaker Arild Karlsen som også har fått den ære å lage kniver til kronprinsparet.